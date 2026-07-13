Transportes destina 8,8 millones de euros a la conservación de la autovía A-2 en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria recibirá 8,83 millones para el mantenimiento de sus 42 kilómetros de la autovía A-2 (Madrid-Barcelona) dentro de un paquete más amplio aprobado por el Gobierno. Permitirá cubrir las necesidades de la infraestructura durante tres años prorrogables por dos anualidades más.

Tiene por objeto la conservación del sector 4 de carreteras en esta provincia, que contempla trabajos de mantenimiento en la autovía A-2 entre los kilómetros 139 y 181.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 105,1 millones de euros (IVA incluido) la conservación y explotación de 926,7 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en Castilla y León. En concreto, se han sacado a licitación tres contratos que incluyen cinco lotes con actuaciones en carreteras estatales de las provincias de Burgos, León, Soria y Valladolid.

El anuncio de la licitación de estos contratos, previamente autorizados en Consejo de Ministras y Ministros, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

A continuación, se desglosan los lotes incluido en los diferentes contratos por provincias:

Provincia de Burgos

Se ha licitado un primer lote, con un importe de 34,55 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 6 de carreteras en esta provincia, correspondiéndose con la A-1 entre los km 119 y 247, la A-11 entre los km 105 y 122, así como diversas vías de servicio y enlaces de estas autovías; 44,8 km de la N-122 en varios tramos entre los km 247 y 297, la N-622 entre los km 48 y 80, y 24 km de la N-1 en varios tramos entre los km 146 y 203. Asimismo, para acometer la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-1 del kilómetro 153 al 162,8, correspondiente al tramo de la Glorieta enlace A-1/N-1 Fuentespina – Aranda de Duero.

Además, se ha sacado a licitación un segundo lote de 15,72 millones de euros para la conservación del sector 3 de carreteras en esta provincia, incluyendo la autovía A-73 entre los km 0 y 10 entre los km 53 y 63, así como distintos tramos de las carreteras N-623 y N-627. Asimismo, se acometerá la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la N-627 desde el kilómetro 39 al 44,4.

Provincia de León

Se ha licitado un lote, por 22,69 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-66 entre los km 143 y 196, la LE-30 entre los km 0 y 9, la LE-11 entre los km 0 y 11, la LE-20 entre los km 143 y 148, 6 km de la N-120 en varios tramos entre los km 302 y 315; la N-601 entre los km 322 y 325, la N-630 entre los km 99 y 143, y 153 y 204, y la N-621 entre los km 9 y 25. Asimismo, se acometerá la mejora del balizamiento de la Carretera N-630, mediante hitos de arista flexibles, captafaros verticales y jalones de nieve, entre los kilómetros 99,6 y 138, en ambas márgenes.

Provincia de Valladolid

Se ha sacado a licitación un lote, por 23,3 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 4 de carreteras en esta provincia, incluyendo las autovías A-62 entre los km 101 y 193, VA-30 entre los km 0 y 21, A-11 entre los km 294 y 412, así como vías de servicio y enlaces de estas autovías en dichos tramos, la N-620 entre los km 156 y 193; y la N-122 entre los km 396 y 412. Además, se realizará la rehabilitación de firmes en la N-122A (395+800 a 402+723).

Provincia de Soria

El lote de Soria, con un importe de licitación de 8,83 millones de euros, tiene por objeto la conservación del sector 4 de carreteras en esta provincia, que contempla trabajos de mantenimiento en la autovía A-2 entre los km 139 y 181.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.