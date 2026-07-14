La impresionante tormenta eléctrica en imágenes captadas desde Soria

Los rayos producidos en Aragón fueron visibles en los cielos sorianosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La espectacular tormenta eléctrica registrada en la noche del lunes dejó unas llamativas imágenes que muchos sorianos no dudaron en contemplar o captar con sus cámaras. Aunque el núcleo de mayor intensidad se desarrolló en el entorno de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), a unos 140 kilómetros en línea recta de la capital soriana, el enorme desarrollo vertical de la tormenta permitió contemplar desde numerosos puntos de la provincia un incesante desfile de relámpagos que iluminaban el horizonte. La actividad eléctrica, oculta en gran parte tras una gigantesca nube con forma de yunque o hongo, provocó un efecto visual similar al de unos fuegos artificiales permanentes, despertando una gran expectación entre vecinos y aficionados a la meteorología. Las redes sociales se llenaron durante la noche de fotografías y vídeos grabados desde distintos puntos de Soria, donde el resplandor de las descargas resultaba visible pese a la distancia.

Este tipo de tormentas se originan en nubes cumulonimbus, las de mayor desarrollo vertical de la atmósfera, capaces de alcanzar entre 10 y 15 kilómetros de altura. En su interior se producen intensas corrientes ascendentes y descendentes que hacen chocar gotas de agua, cristales de hielo y granizo. Ese constante rozamiento provoca una separación de cargas eléctricas: las positivas se concentran en la parte superior de la nube y las negativas en la inferior. Cuando la diferencia de potencial alcanza valores extremos, el aire deja de actuar como aislante y se produce la descarga eléctrica, dando lugar a los rayos y relámpagos que pueden extenderse a decenas de kilómetros y llegar a iluminar por completo una nube desde su interior. Durante el verano, el fuerte calentamiento del suelo favorece la formación de estas tormentas convectivas, que suelen desarrollarse con rapidez y presentar una intensa actividad eléctrica.

Más allá del espectáculo visual, las tormentas eléctricas representan un importante riesgo para el medio natural, especialmente en una provincia tan forestal como Soria. Las descargas pueden originar incendios incluso sin apenas precipitación, un peligro que ya se ha materializado este verano. El incendio declarado en el pinar de Covaleda tuvo su origen en el impacto de un rayo, mientras que el fuego registrado el pasado 3 de julio en Tardelcuende mantiene como causa más probable un denominado rayo latente, una descarga que prende la vegetación pero cuyo fuego puede permanecer oculto durante horas antes de hacerse visible. La coincidencia de altas temperaturas, vegetación seca y tormentas secas convierte esta combinación en una de las principales amenazas del periodo estival, motivo por el que los servicios de prevención mantienen una vigilancia especial tras cada episodio de intensa actividad eléctrica.