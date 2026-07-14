Asden denuncia "graves" daños al medio ambiente del Motorbeach

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Festival Motorbeach celebrado el pasado fin de semana en Vinuesa, junto al embalse de la Cuerda del Pozo, "ha producido graves y severos daños al medio ambiente", denuncia la Asociación Soriana para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza, Asden, Ecologistas en Acción, que ha recorrido el terreno para comprobar los efectos de la cita motera, que ha recibido un aluvión de críticas sobre su organización.

Asden señala que las fotografías aéreas del lugar tomadas el día 13 de julio de 2026 por la asociación visibilizan que el paso de miles de motocicletas ha dañado y eliminado la vegetación en 70 hectáreas de terreno forestal en la zona de la playa del Bardo de Vinuesa, "agravado por el efecto acumulativo de erosión, compactación del suelo y pérdida de raíces originado en años anteriores". Indica que ya en fotos satélite del año 2023 se observan los daños de los dos primeros festivales.

Estas acciones, virales en redes sociales, como carreras, trompos y caballitos en todo el recinto autorizado y fuera de él, incluso dentro del agua, asegura Asden, "son ilegales en terreno forestal, incluidos los pastizales, más aún en períodos de alto riesgo de incendios".

Recuerda que la ley limita el tránsito de vehículos a motor a caminos autorizados, y en este caso a los viales señalizados a los que se tenía que ceñir el organizador garantizando la seguridad vial. "La realidad de las cinco ediciones celebradas ha sido que los asistentes han circulado sin control por todo el espacio, la Guardia Civil sólo ha actuado en el año 2026, eso sí con 435 denuncias y desbordada ante el inabarcable quebranto general de la ley", destaca la asociación ecologista en un comunicado.

Ésta se muestra especialmente crítica con la Confederación Hidrográfica del Duero por "una inexplicable inacción" debido al hecho de que no haya abierto expedientes sancionadores. E igualmente con el Ayuntamiento de Vinuesa, "ignorando esta realidad, ha concedido sucesivas autorizaciones que se estaban incumpliendo reiteradamente".

Por supuesto tampoco se libra el promotor del evento, que, según Asden, "ha atraído masivamente al público ofreciendo 'libertad para ir en moto' y ausencia de normas (sin casco obligatorio, ni ITV, sin control de alcohol) en 200 hectáreas (cifra que variaba a 100 o 50 hectáreas según la publicación del festival que se consulte). Curiosamente recomendaban que los menores llevaran casco".

De todo ello, afirma la asociación, hay testimonio gráfico en numerosos videos disponibles en internet de las cinco ediciones del festival, no sólo de la del año 2026, especialmente trágica por el fallecimiento de una joven tras sufrir un accidente de moto.

Considera Asden que al festival ha acudido mayoritariamente "un público dispuesto a hacer el vándalo con la patente de corso del organizador" de un evento que ha sido autorizado por el Ayuntamiento de Vinuesa "con el beneplácito de la Junta de Castilla y León, de la Confederación Hidrográfica del Duero y de la Subdelegación del Gobierno de España".

Respecto a la anunciada reunión de este viernes por parte de las administraciones que han participado en la autorización, Asden reclama "autocrítica por la falta de control en las cuatro ediciones anteriores del festival", y asunción de responsabilidades.

Pone en énfasis igualmente en que se denieguen futuros eventos masivos en el medio natural. Hay que recordar que está pendiente otro festival internacional relacionado con el eclipse de sol el próximo 12 de agosto, en la misma zona del embalse, denominado Iberian Eclipse, que atraería a miles de personas y que está a la espera de resolución de la autorización solicitada.

Y en su defecto, dice Asden, han de aplicarse "autorizaciones taxativas, rigurosas y asignando recursos públicos suficientes para garantizar el control y vigilancia del evento, y el bajo o nulo impacto al medio natural".

Todo ello, evidentemente, con la imposición de fianzas y sanciones acordes al beneficio obtenido por el promotor, y a los daños producidos. "Algo que no ha pasado hasta ahora", concluye el comunicado.