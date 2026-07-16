FOES suspende la nueva estrategia del Gobierno contra la despoblación

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El consejo de Ministros del pasado martes aprobó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico que el propio Gobierno define como «una hoja de ruta que ofrece una respuesta actualizada, coherente y ambiciosa a los profundos cambios que atraviesan los territorios rurales y de baja densidad en España». La estrategia sustituye a las famosas 130 medidas contra el reto demográfico que puso en marcha el Gobierno Sánchez y que finalizaron con abundantes críticas por la oposición. El nuevo marco de lucha contra la despoblación también nace con polémica. FOES advierte del peligro de ampliar el foco hacia la «equidad territorial» y lamenta que no haya un reconocimiento expreso y medidas específicas para los territorios escasamente poblados como Soria.

En el acuerdo aprobado por Moncloa se incide en que «la Estrategia, como documento rector de la política de reto demográfico y lucha contra la despoblación, establece las grandes líneas de acción y medidas que deberán desarrollarse en los distintos niveles de la administración, de acuerdo con sus competencias, y también interpela a la sociedad civil, buscando la máxima integración». La estrategia se estructura a través de cinco pilares y dos ejes.

Cada uno de los pilares y los ejes explica su ámbito de actuación e incluye una serie de medidas concretas a desarrollar u objetivos a cumplir. No obstante, cabe señalar que en la gran mayoría de estas acciones específicas son de carácter general, no cuentan con una financiación específica ni un calendario de ejecución. Por ejemplo, en el documento se cita brevemente las ayudas de funcionamiento para explicar que han sido implementadas, pero no contempla su ampliación en los términos máximos que permite la UE.

El Gobierno detalla que «esta política transversal y multifacética se aterriza mediante el Plan Estatal País de los 30 Minutos, que incluirá una actuación integrada de todos los ministerios, sobre todo aquellos con presencia en el territorio, siendo también imprescindible la cooperación de las comunidades autónomas y las entidades locales» y añade que el plan «nace de la aplicación del concepto de ‘ciudad de proximidad’ o ‘ciudad de 15 minutos’ a zonas de menor densidad urbana, ciudades pequeñas y zonas rurales». El objetivo es «asegurar que las personas que residen en estos entornos puedan acceder a los servicios cotidianos en torno a media hora de distancia», según la información facilitada por Moncloa.

Por último el Gobierno recuerda que la estrategia es fruto de la participación. «Tras su presentación en febrero de 2026, se abrió un segundo proceso de participación pública, en el que se recibieron 63 aportaciones procedentes de ayuntamientos y diputaciones, comunidades autónomas, universidades, empresas, asociaciones, fundaciones y ciudadanos a título individual». El documento, consultable en la web del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, «servirá de hoja de ruta para todos los actores de esta política transversal y multifacética».

Tras el análisis del documento, la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) celebra que el documento asuma que la despoblación no es solo un problema demográfico, sino que tiene una dimensión económica que afecta a la actividad productiva y el empleo. La patronal soriana lamenta además el «cambio de paradigma» con respecto a la anterior estrategia ya que «amplía su ámbito al conjunto de los desequilibrios territoriales bajo el concepto de ‘equidad territorial’, sin que previamente se hayan puesto en marcha las soluciones estructurales que requieren los territorios con despoblación más severa».

En opinión de FOES tras la aplicación de la primera estrategia la evolución demuestra que «las actuaciones desarrolladas no han sido suficientes» por lo que «la prioridad debería haber sido consolidar y reforzar las políticas específicamente dirigidas a estos territorios antes de ampliar el foco». Los empresarios sorianos ven «especialmente preocupante» que el nuevo enfoque «tiene el riesgo de que la despoblación estructural extrema quede diluida dentro de un marco mucho más amplio en el que territorios con realidades distintas reciben respuestas similares».

Uno de los aspectos que más critica FOES es que «se siga sin reconocer expresamente la singularidades de territorios escasamente poblados», como el caso de Soria, y que si tienen ese reconocimiento por parte de la Comisión Europea –con la habilitación de las ayudas de funcionamiento–. La nueva estrategia «no incorpora este reconocimiento al diseño de sus políticas ni plantea reforzar esos instrumentos como parte de su estrategia de futuro».

FOES además cree que el documento «desaprovecha una oportunidad histórica» para convertir la transición ecológica «en un verdadero motor de desarrollo para los territorios productores de renovables». «Aunque reconoce el papel estratégico de estos territorios en la producción de energía limpia, no establece mecanismos que permitan transformar ese potencial en actividad industrial, empleo y valor añadido, perpetuando el riesgo de mantener un modelo meramente extractivo», insisten.

La directora general de FOES, Marian Fernández, señaló que «si durante años los territorios con despoblación extrema como Soria apenas ocuparon un lugar prioritario en las políticas públicas, nos preocupa que ahora, al ampliarse el foco hacia el conjunto de los desequilibrios territoriales de España, podamos resultar todavía más invisibles. La verdadera equidad territorial no consiste en tratar igual a todos los territorios, sino en ofrecer respuestas diferentes allí donde las desventajas estructurales también son diferentes».