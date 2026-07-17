Un plan contra la despoblación «sin presupuesto ni objetivos»

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La nueva estrategia aprobada por el Gobierno para afrontar el reto demográfico no convence. Aprobada el pasado martes en el consejo de Gobierno, FOES ya adelantó sus dudas y temores. Ahora tanto el PP como Soria Ya prácticamente coinciden en el análisis y cuestionan que el documento no tenga una financiación definida ni unos objetivos claros marcados. El diputado del PP, Tomás Cabezón considera que es un documento «vacío» y el sorianista Ángel Ceña recalca que «estamos hartos de informes, diagnósticos y estrategias».

La II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico es un documento elaborado por el Gobierno que viene a dar continuidad a las famosas 130 medidas contra el Reto Demográficos impulsadas desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y cuya vigencia finalizó hace un par de años. El nuevo plan es un documento de algo más de 170 páginas que establece cinco pilares y dos ejes de actuación. Cada uno de estos apartados lleva vinculadas medidas concretas, aunque genéricas para todo el territorio.

El diputado del PP por la provincia de Soria, Tomás Cabezón, se mostró muy crítico con la estrategia aprobada por el Gobierno y considera que «es una nueva hoja de ruta vacía». «Básicamente, recoge las actuaciones ordinarias que ya hace el ministerio y las aglutina en torno a un documento, sin más», explicó. El popular explicó esta situación con las ayudas de funcionamiento que aparecen referenciadas pero «no recogen si las piensan revisar, ampliar o qué postura van a tener en la negociación con Europa o si pretenden extenderse a más territorios».

Cabezón lamenta que el documento abuse de términos «genéricos» como «el país de 30 minutos, equidad o gobernanza» sin dar más explicaciones e incluyendo cuestiones que «son competencia de las Comunidades Autónomas». Lo mismo con la vivienda en la que «no concreta medida alguna o si piensa activar los inmuebles propiedad del Estado». «Ya tuvimos las famosas 130 medidas que sirvieron de poco o nada y que ya incluía cuestiones como el CPD de Soria que están sin terminar y ahora ni siquiera se ahonda en la descentralización», lamentó.

El PP apunta que el documento es fruto de la «improvisación» y demuestra que la despoblación está «en un segundo plano» para el Gobierno central. «Ni siquiera han hablado con las Comunidades», insiste. «No hay financiación, ¿con qué presupuesto se abordarán estas medidas?», recalcó. «Es un documento filosófico, parece salido de un congreso y no de un Gobierno, habla de todo, pero pasando de puntillas y sin ofrecer medidas concretas ni compromisos claros», reitera.

"Es un documento filosófico, habla de todo, pero pasando de puntillas y sin ofrecer medidas concretas ni compromisos claros" Tomás Cabezón, diputado del PP por Soria

Para Cabezón otro asunto preocupante es que no haya medidas específicas para los problemas concretos que sufren los territorios. «Hablamos de extensiones amplias, con realidades diferentes, Soria por ejemplo tiene un problema grave de despoblación y no hay nada para un tratamiento específico», cuestionó. En definitiva «una estrategia sin presupuestos ni medidas concretas ni siquiera en aquellas cuestiones que son competencias propias del Gobierno central».

El análisis de Soria Ya tampoco es mucho más positivo. «Lo primero que hay que decir es que estamos muy hartos de informes, estrategias y diagnósticos», indicó Ángel Ceña añadiendo que «esta estrategia viene a reconocer que la primera apenas dio resultados». El sorianista recuerda el ‘tirón’ de orejas que rebajó la inversión del Gobierno central en combatir la despoblación de los más de 13.000 millones a apenas 4.500. «No creo que haya nadie en el ministerio que pueda decirnos a qué pueblos de Soria ha llegado uno solo de esos euros», advirtió.

Ceña considera que la nueva estrategia «se ha encargado a una consultora del entorno de la M-30 que jamás han pisado un pueblo de Soria y no saben lo que significa no contar con señal de televisión, cobertura móvil o que no vaya el panadero». De la misma forma apunta que «hay una reducción de la ambición» porque el anterior plan si tenía dotación económica y ahora «ni hay financiación ni objetivos».

Desde Soria Ya además se ve con preocupación que el concepto de reto demográfico haya sido sustituido por equidad territorial lo que provocará que «se diluya» la lucha contra la despoblación. «No es muy coherente, hablan mucho de gobernanza y cosas así, insisto, es literatura de una consultoría que no ha pisado el territorio». «Esperábamos un documento que explicaba de manera clara cómo se va a conseguir que realmente haya los mismos derechos en la ciudad y en el pueblo y lo que nos encontramos son generalidades», manifestó.