Rey se parapeta en el secreto de sumario para esquivar el debate sobre Fuentona

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Soria del mes de julio se convirtió prácticamente en un monográfico sobre la Operación Fuentona, pero sin novedad alguna. Un debate bronco en el que incluso hubo descalificaciones personales y en el que el equipo de Gobierno se escudó en el secreto de sumario para evitar dar cualquier información sobre la actividad de la concejala investigada, Yolanda Santos, los expedientes afectados o los mecanismos de control del Ayuntamiento de Soria para evitar los posibles fraudes.

La sesión, en la que también se oficializó la renuncia de Yolanda Santos, debatió dos mociones complementarias presentadas por PP y Vox. Los populares incidían más en la personación del Ayuntamiento como perjudicado, y desde Vox se ahondaba en la necesidad de una auditoría extraordinaria por el Consejo de Cuentas. Coincidían, con matices, en la necesidad de que se ofrezca más información por parte del Ayuntamiento, la comparecencia del alcalde Javier Antón, o la revisión y mejora de los mecanismos de control en la contratación. Las dos fueron rechazadas con la mayoría del PSOE y con un debate, con Luis Rey como portavoz, en el que el secreto de sumario que pesa sobre el procedimiento sirvió para evitar cualquier explicación al respecto. «No sabemos qué se investiga», repetía el edil, diputado y también secretario general del PSOE de Soria.

El debate se abrió con la moción del PP aludiendo a la merma de confianza en el Ayuntamiento que supuso la Operación Fuentona recordando el registro de más de 11 horas, las 7 detenciones, incluida la de la concejales Yolanda Santos y los graves delitos bajos investigación -organización criminal, prevaricación o tráfico de influencias entre otros. El concejal recordó que ya en 2022 se pidió información sobre la relación de la empresa Biosfera -nexo entre todos los detenidos- y el Ayuntamiento, que no se facilitó, y puso el acento en la necesidad de reforzar la «transparencia» del Consistorio soriano. Jiménez incidió en que «no se trata de prejuzgar las responsabilidades penales, pero sí las políticas» y aseguró que es necesario que se ofrezcan «respuestas» sin vulnerar el secreto de sumario, como por ejemplo, saber si el Ayuntamiento revisará las adjudicaciones a Biosfera o si va a hacer algún tipo de investigación interna. Vox por su parte, limitó su intervención a manifestar su apoyo a la moción.

«Buscan el circo, son miserables, destruyen a una personas sin saber por qué» LUIS REY (PSOE)

Rey tomó la palabra para dejar claro en primera instancia que rechazaban la moción y en segunda para acusar a la oposición de buscar «un circo mediático y público». El socialista considera que las mociones eran una «absoluta falta de respeto a la institución» y advertía de que «todo lo que se pueda decir va en contra del secreto de sumario». Aún elevó más el tono para calificar las peticiones del PP de «atropello democrático» cometido con «alevosía». «Son miserables», espetó acusando a la oposición de «destrozar la vida de una persona sin saber por qué». «Hay un secreto de sumario, no conocemos qué se investiga», subrayó.

No bajó el tono Rey para ya en alusión a Jiménez recordar que un mamporrero «define al que amaña en beneficio de un tercero» y acusó al edil popular de utilizar su presencia en el Ayuntamiento para «buscar mierda para ganar elecciones porque son incapaces de hacer otra cosa». «Usted ha sido un meritorio y ahora no será candidato, le han dado la patada en el culo», aseguró haciendo referencia a la decisión del PP de optar por Hernando en vez de Jiménez para las municipales de 2027. Rey defendió la presunción de inocencia de Santos, y recordó que la edil fue apartada de forma inmediata. «Compare», señaló al PP recordando el caso del alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla.

«Se dice que la Fuentona no tiene fondo, igual hay miedo a lo que pueda salir» JAVIER JIMÉNEZ (PP)

«Me alegro de comprobar su tono, señor Rey, están tocados». Así abrió Vox su segunda intervención explicando que «ha actuado como un boxeador sonado y por eso recurre al insulto y la grosería para evitar debatir sobre el fondo del asunto». «Ni el PP ni Vox registraron el Ayuntamiento ni imputan delitos», advirtió, manifestando que «igual le parece que una acusación de organización criminal es normal, como ya ocurre con su partido y su Gobierno». Vox criticó el refugio socialista en el secreto de sumario. «¿Pretende usted decirnos qué de todo esto nadie sabía nada salvo la concejala?», preguntó Castillo asegurando que la defensa del PSOE era «un bochorno» que «solo busca una vía de escape». «Le ha faltado decir que no la conocían de nada», cerró.

El popular Jiménez quiso evitar las alusiones personales, pero le fue imposible. «Estoy aquí al servicio de Soria y del PP, viene con las lentejas ganadas y mi objetivo es seguir trabajando para que en las próximas elecciones ustedes se vayan a su casa». Tildó a Rey de «embajador de Sánchez y su corrupción» y al ataque por su no candidatura, Jiménez replicó con el «dedazo» y la renuncia de los concejales socialistas tras la salida de Carlos Martínez para que fuera alcalde «el 15 de la lista». Sí se mostró enfadado por la referencia «destrozar» la vida de Yolanda Santos recordando que «el PP no ha sido el que la ha suspendido de militancia» y además le recomendó al PSOE que tengan los despachos limpios» porque «igual vuelven» en referencia a la Guardia Civil. «¿Saben por qué el nombre de Fuentona?, se dice que no tiene fondo, igual es que tiene miedo a ver qué puede salir, porque no se registró una sola área del Ayuntamiento».

«Están tocados, actúa como un boxeador sonado y por eso recurre al insulto» FERNANDO CASTILLO (VOX)

Rey utilizó su turno final para asegurar que está dispuesto a «debatir lo que sea», pero sí mostró su contrariedad por un asunto «del que todo el mundo larga» y «nadie sabe lo que ha pasado». «Es una falta de respeto». Ahora sí entrando en las peticiones de la moción, Rey las despachó una a una porque supondría una vulneración del secreto de sumario. «Una moción fuera de lugar, anticipada».

El debate sobre la moción de Vox tampoco hubo más que añadir salvo la leve ‘concesión’ del PSOE a que los mecanismos de control «que funcionan» puedan debatirse, eso sí, en una comisión. No obstante, no hubo margen y la propuesta fue rechazada con los 11 votos socialistas por los 8 que sumaban PP y Vox.