Hernando apuesta por recuperar "la mejor versión de Soria"

Los candidatos del PP a las Alcaldías de las capitales de Castilla y León con el candidato por Soria, José Manuel Hernando, el primero por la izquierda.HDS

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El PP celebra un gran acto en Santiago de Compostela para la puesta de largo de los candidatos a las capitales de provincia en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. El candidato por Soria, José Manuel Hernando, aseguró en su presentación que pretende "recuperar la mejor versión de Soria" que a su juicio se ha perdido "tras 20 años de gobierno socialista".

Hernando explicó en su presentación que en la capital reside la mitas de la población de la provincia y que por lo tanto las próximas municipales son "muy importantes para garantizar el futuro de mi ciudad" pero también claves para "la pervivencia de la provincia más despoblada de España". Una provincia que "ha sido sistemáticamente olvidada por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Es más importante que nunca que el PP gane las elecciones y pueda gobernar para tener la oportunidad de recuperar la mejor versión de Soria que se ha perdido tras 20 años de gobierno socialista", aseguró añadiendo que su objetivo es "una ciudad ideal para vivir y vivir plenamente, donde formar una familia y trabajar, sacar adelante un negocio y donde se pueda desarrollar el proyecto de vida que cada uno elija". Por último insistió en que la capital debe ser "el motor que empuje el progreso de la provincia".