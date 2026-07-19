Dos heridos al caer con un ultraligero en el monte Valonsadero de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron heridas esta tarde de domingo al caer de un ultraligero en el monte Valonsadero de la capital soriana. Las dos víctimas, un hombre y una mujer, ambos de 65 años, presentaban contusiones, magulladuras y posibles fracturas pero estaban conscientes, y fueron ellas mismas las que se pusieron en contacto con el servicio 112, según informaron fuentes de emergencias.

La caída se produjo a baja altura por lo que las consecuencias no fueron mayores, después de despegar desde la zona de puente del Canto, indicaron las mismas fuentes.

El 112 movilizó a los servicios sanitarios que atendieron a las dos personas en el lugar donde se produjo la caída. Se desplazó hasta allí un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico. Igualmente alertaron y acudieron efectivos de los Bomberos de Soria, la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, en concreto efectivos del Seprona y de Seguridad Ciudadana.

Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario Santa Bárbara, tanto en helicóptero como en ambulancia, tal y como informaron desde el servicio 112. El suceso tuvo lugar a las 19.06 horas.