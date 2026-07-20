El misterioso caballito que ves en tantos coches en Soria: su origen te va a sorprender

Todo un emblema de la ciudad de SoriaAyuntamiento de Soria

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El “caballito de Soria” no es solo un icono turístico: es una fíbula celtíbera que condensa el culto a la diosa Epona, el estatus de las élites guerreras y el mito de la resistencia numantina, hoy reinterpretado como símbolo de orgullo y resiliencia soriana.

Origen histórico: una fíbula celtíbera

El llamado caballito de Soria es, en realidad, una fíbula de bronce de época celtíbera, utilizada como broche para sujetar y adornar la vestimenta y el carcaj de los guerreros.

Procede del entorno de Numancia, donde se han hallado varias fíbulas zoomorfas con forma de caballo datadas entre los siglos III y II a. C.

El hallazgo sistemático de estas piezas en las excavaciones de Numancia iniciadas en los años 90 reforzó la asociación entre el caballito y la identidad numantina.

La diosa Epona y el “caballo-guía”

El caballo de la fíbula representa a Epona, divinidad celta vinculada a los caballos, la fertilidad y las fuerzas de la naturaleza.

Epona es, además, psicopompa: guía las almas de los guerreros al otro mundo, lo que convierte el caballito en un amuleto de protección y buen augurio en el tránsito entre vida y muerte.

En este plano simbólico, el “caballito” alude a un ciclo de continuidad: la comunidad permanece cohesionada aunque sus guerreros caigan, porque sus almas son acompañadas y honradas.

Estatus, élites ecuestres y poder

La reiteración del motivo equino en fíbulas se ha relacionado con el auge de una “clase ecuestre” celtibérica, ligada al control de amplios territorios.

Quien portaba estas fíbulas no exhibía solo devoción religiosa, sino también estatus social y prestigio militar, asociado a la posesión y dominio del caballo.

De ahí deriva un significado menos visible pero clave: el caballito funciona como emblema de autoridad, liderazgo comunitario y capacidad de defensa del territorio.

Resistencia numantina y mito contemporáneo

La guerra entre Numancia y Roma, prolongada casi veinte años, se convirtió en paradigma del espíritu de lucha numantino frente a un enemigo inmensamente superior.

Los sorianos actuales leen la fíbula como recordatorio de esa resistencia: “Siempre luchar, nunca rendirse”, un lema que ha cristalizado en el caballito como símbolo emocional de la provincia.

En esta relectura moderna, la pieza pasa de ser un objeto arqueológico a un relato identitario que une la Numancia celtibera con la Soria contemporánea.

El significado oculto en la vida cotidiana

Quien lleva la pegatina en el coche, una joya o una prenda con el caballito, suele querer expresar raíces sorianas, admiración por la resistencia numantina y una mentalidad de esfuerzo tenaz ante la adversidad.

Ese es, en última instancia, su significado más oculto: un pequeño caballo que habla de comunidad, memoria histórica y orgullo silencioso por una tierra que ha hecho de la resiliencia su seña de identidad.