La hostelería de Soria premia a La Chistera y a La Dehesa de Osma

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La hostelería soriana volverá a reunirse el próximo 29 de julio para reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a fortalecer uno de los sectores más representativos de la provincia. La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) celebra ese día la XII edición de sus Premios Hosteleros, coincidiendo con la festividad de la patrona del sector, Santa Marta. Será, un año más, una jornada de reconocimiento y orgullo compartido, donde el sector se detiene para homenajear a quienes lo sostienen día a día con trabajo, visión y pasión.

El Premio Establecimiento Hostelero recae en esta edición en el Hostal-Restaurante La Dehesa de Osma, mientras que el Premio Empresario Hostelero 2026 reconoce la trayectoria de José Antonio Antón y Cristina de la Iglesia, impulsores de La Chistera. Además, este año ASOHTUR distingue con dos Menciones Especiales a Juan Manuel Ruiz Liso y Anselmo García Martín. Cuatro reconocimientos que reflejan distintas maneras de contribuir al desarrollo de Soria, pero que comparten valores como el esfuerzo, la innovación, el arraigo al territorio y el compromiso con las personas.

Los galardonados de esta edición representan la diversidad de un sector que va mucho más allá de la restauración y el alojamiento, actuando como motor económico, espacio de encuentro y herramienta de promoción de Soria. Con su trabajo diario contribuyen a atraer visitantes, dinamizar la economía local y preservar una forma de entender la hospitalidad estrechamente ligada a la calidad y a la identidad de la provincia.

ASOHTUR concede el Premio Establecimiento Hostelero al Hostal-Restaurante La Dehesa de Osma, ubicado en la Ciudad de Osma, a apenas un kilómetro de la villa episcopal.

Gestionado por una familia de la zona con una larga tradición hostelera, La Dehesa de Osma abrió sus puertas en 2012 y desde entonces ha construido su proyecto sobre valores como el esfuerzo compartido, el cariño por el entorno y el compromiso con el producto local. Una forma de entender la hostelería que ha permitido consolidar el negocio como un referente en la comarca y un ejemplo de empresa familiar arraigada a la tierra.

Reconocido por la Guía Repsol con un Solete, La Dehesa de Osma combina la actividad de alojamiento con encanto (con su hostal de dos estrellas) con una propuesta gastronómica basada en la cocina tradicional elaborada con productos de calidad y proximidad, incorporando sutiles toques de innovación. Una oferta que apuesta por los sabores de siempre, por el respeto a la tierra, al producto y al comensal, y por aportar una experiencia auténtica para quienes visitan el entorno de El Burgo de Osma.

Con este reconocimiento, ASOHTUR distingue un modelo de establecimiento que ha sabido crecer manteniendo intactas sus raíces, la vocación de servicio y la firme defensa de un modelo de hostelería profesional y de calidad desde el territorio.

El Premio Empresario Hostelero 2026 es un reconocimiento a la historia profesional de José Antonio Antón y Cristina de la Iglesia, impulsores de La Chistera, un establecimiento que cumple este año tres décadas de actividad y que se ha convertido en una propuesta única dentro del tejido hostelero soriano.

Desde su apertura en 1996, José Antonio y Cristina han dotado a La Chistera de una personalidad propia basada en la combinación de gastronomía y espectáculo. Allí, la magia de la cocina se fusiona con el arte del entretenimiento. Lo que comenzó como una apuesta innovadora impulsada por dos jóvenes emprendedores se ha consolidado como una experiencia diferenciada donde la buena cocina convive con la magia, el humor y la cultura.

La propuesta gastronómica que José Antonio y Cristina ofrecen en La Chistera se sustenta en una firme apuesta por los productos sorianos. La trufa, la micología, los vinos de la tierra o el torrezno forman parte habitual de una cocina que combina el respeto a la tradición con guiños creativos e innovadores. Sus jornadas gastronómicas, sus tapas ganadoras, así como sus tradicionales menús con magia y monólogos en directo (ahora concentrados durante los fines de semana de febrero y marzo), forman parte de la identidad del establecimiento y han contribuido además a difundir la riqueza culinaria de la provincia.

Treinta años después, los protagonistas de La Chistera continúan evolucionando sin perder su esencia, con el impulso ahora de toda la familia -el matrimonio y sus dos hijas-, que comparte la misma pasión por la hostelería y que aporta, desde diferentes ámbitos profesionales, conocimiento, experiencia y nuevas ideas al proyecto.

Con esta distinción, ASOHTUR reconoce una trayectoria marcada por el convencimiento de que una comida puede convertirse también en una experiencia para los sentidos. El premio es también un homenaje a la capacidad de innovación, la apuesta por la excelencia y el empeño por seguir ofreciendo, desde Soria, un proyecto diferenciado.

Este año ASOHTUR concede dos Menciones Especiales. La Asociación reconoce a Juan Manuel Ruiz Liso, quien fuera director general de la Fundación Científica Caja Rural de Soria, y a Anselmo García Martín, recientemente jubilado como director de la Fundación Soriactiva, dos personas que, desde ámbitos muy diferentes, han caminado durante años de la mano de la hostelería soriana.

Más allá de sus brillantes carreras profesionales, ambos han sido compañeros de viaje de ASOHTUR. Siempre dispuestos a escuchar, aportar ideas y sumar esfuerzos, han colaborado estrechamente con la agrupación en proyectos que hoy forman parte de la historia de la gastronomía y el turismo de la provincia. Por eso, este reconocimiento es también una forma de agradecer una amistad, una complicidad y un compromiso que perdurará en el tiempo.

Juan Manuel Ruiz Liso ha demostrado siempre que la gastronomía también puede ser salud. Médico, investigador y divulgador, es una de las figuras más admiradas y reconocidas de la provincia por su extraordinaria trayectoria profesional y humana al servicio de la salud, la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables.

Fundador y alma mater de la Fundación Científica Caja Rural de Soria durante tres décadas, ha liderado desde la entidad numerosas iniciativas que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los sorianos y a proyectar la imagen de la provincia. Llevan su sello proyectos como ‘Soria Saludable’, ‘Soria Cardioprotegida’ o ‘Soria Mediterránea’.

Este compromiso con un modelo de vida saludable le ha hecho trascender el ámbito provincial y le ha llevado a ejercer como coordinador internacional de la Dieta Mediterránea ante la UNESCO, contribuyendo a asociar el nombre de Soria a valores como la salud, la calidad de vida, la sostenibilidad y la excelencia gastronómica.

Convencido de que la Dieta Mediterránea es mucho más que una forma de alimentarse, ha trabajado codo con codo con los hosteleros sorianos para trasladar ese mensaje a los bares y restaurantes de la provincia. De esa colaboración nacieron iniciativas como la elaboración de menús mediterráneos, la tapa micológica mediterránea y otras muchas propuestas que han sabido unir ciencia, producto local y cocina de calidad.

Con esta Mención Especial, ASOHTUR reconoce su entusiasmo contagioso y su permanente disposición a colaborar, así como una dedicación ejemplar que deja una huella imborrable en el sector y contribuye a fortalecer la imagen de Soria en positivo dentro y fuera de las fronteras locales.

Anselmo García Martín recibe la Mención Especial de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo por una trayectoria profesional decisiva para el desarrollo económico, rural, turístico y agroalimentario de la provincia. Considerado una de las figuras más influyentes en la transformación del medio rural soriano de las últimas décadas, el pasado mes de junio puso fin a una carrera de casi medio siglo dedicado al agro soriano, 25 años como director de la Fundación Soriactiva.

Perito agrícola, licenciado en Ciencias Económicas y doctor con una tesis sobre el impacto de la Política Agraria Común (PAC), ha combinado su sólido perfil técnico con una extraordinaria capacidad para promover proyectos que han permitido generar oportunidades, fijar población y proyectar el tejido empresarial soriano.

Pionero en la implantación de los programas LEADER en la provincia, fue impulsor del primer grupo de acción local de Soria, ASOPIVA (Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural), contribuyendo de forma decisiva a captar fondos europeos para diversificar la economía soriana a través del turismo rural, el apoyo a las pymes, la innovación y la puesta en valor de los recursos endógenos.

Impulsor de la modernización de la agricultura y la ganadería de la provincia, y dinamizador del sector turístico, Anselmo comprendió muy pronto que el futuro de Soria pasaba por conectar el sector agroalimentario con el turismo de calidad, la gastronomía y el patrimonio. También, por reivindicar los recursos propios y crear oportunidades desde el propio territorio. En este camino se convirtió en aliado imprescindible de la hostelería soriana, compartiendo con ASOHTUR la pasión por Soria.

Siempre dispuesto a tender puentes y apoyar nuevas iniciativas, ha sido firme impulsor de proyectos que han contribuido a posicionar el producto local como recurso turístico y gastronómico de primer nivel, generando oportunidades para empresas, productores y establecimientos hosteleros. Esta visión le ha convertido en uno de los grandes promotores de la trufa negra de Soria como motor económico y turístico. En este ámbito, ha trabajado de forma incansable por conseguir una figura de calidad que proteja la Tuber melanosporum soriana, promoviendo en paralelo un modelo de trufiturismo sostenible. Y, en esa labor, ha colaborado siempre estrechamente con el sector hostelero para convertir este producto en un referente gastronómico capaz de atraer visitantes y generar riqueza para toda la provincia.

ASOHTUR quiere reconocer esa estrecha colaboración mantenida durante años para consolidar la hostelería como uno de los grandes motores del progreso de Soria. Su cercanía, su capacidad para sumar voluntades, su compromiso con la provincia y su apuesta constante por el emprendimiento, la innovación y el desarrollo rural dejan un legado que trasciende lo profesional.

Con ambas Menciones Especiales, ASOHTUR quiere expresar el cariño y el agradecimiento de todo un sector a dos personas que nunca han dudado en apoyar al tejido hostelero soriano y que, con su trabajo, su generosidad y su implicación personal, han contribuido a hacer más grande Soria.

Con estos premios, ASOHTUR reconoce a quienes construyen la hostelería soriana, a personas y proyectos que han contribuido a enriquecer el sector y a fortalecer la imagen de la provincia a través de la gastronomía, el turismo y la iniciativa empresarial. Trayectorias que demuestran que la calidad, la profesionalidad y el arraigo a la tierra siguen siendo elementos esenciales para contar con una oferta diferenciada y competitiva.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 29 de julio a las 13.30 horas en el Círculo Amistad Numancia, tras la tradicional misa en honor a Santa Marta. El acto reunirá a profesionales y representantes del sector en una jornada de convivencia y reconocimiento que concluirá con un vino español.