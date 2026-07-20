Soria Ya arrancará en septiembre el proceso para elección de candidatos a las municipales

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya comenzará en septiembre su proceso para la elección de candidatos a las elecciones municipales de mayo de 2027. "Seguimos con nuestro procedimiento interno, hemos de convocar a los órganos del partido para ver qué candidatos tenemos, y haremos una votación. Lo que está claro es que el candidato a la alcaldía de Soria se elegirá aquí en Soria. Internamente en el partido, con total transparencia, y no lo dirigirá Madrid, como ha ocurrido, por ejemplo, con el candidato del PP, que él mismo ha reconocido que lo ha puesto el señor Feijóo y que su máximo problema es el sanchismo en Soria. Creemos que la ciudad de Soria tiene más problemas que ese, muchos más problemas, que hay que mejorar muchas cosas y que hay que solucionarlo aquí, desde Soria", indicó Carlos Vallejo desde Soria Ya.

Sin dar nombres ni fechas, el partido reconoció que está resultando "complicado" encontrar candidatos en los pueblos que se habían marcado como objetivo, un proceso en el que llevan meses trabajando: "Está llevando su tiempo".

No obstante, eso no le preocupa a Soria Ya. "Llegaremos hasta donde podamos llegar. Lo que tenemos muy claro es que no vamos a poner paracaidistas, que si conseguimos candidatos de los pueblos, pues tendremos candidatura. No tenemos obligación de llevar a todos los pueblos", incidió Vallejo.

Sobre la elección del flamante candidato del Partido Popular a la alcaldía de Soria, José Manuel Hernando, Soria Ya considera que "parece el resultado de un juego de tronos bastante peculiar", trasladando, eso sí, "el máximo respeto a la gente de ese partido".

"Lo que es curioso es que hace cuatro años presentaron una candidata que se suponía que iba a ser un plan continuista, que ha durado cuatro años, y vuelven a coger un candidato que es senador. Vuelven a coger candidatos que ya tienen un cargo, saltándose toda la gente que está en el Ayuntamiento, por lo que se ve que no consideran válidas a las personas que han estado trabajando allí", apuntó Vallejo, quien añadió que "los dos grandes partidos actúan prácticamente de la misma manera. Eligen los cargos a dedo y luego nos critican cómo actuamos los demás, que lo hacemos con respecto a nuestro reglamento, a nuestros estatutos y de forma transparente".