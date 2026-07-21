José Manuel Hernando, candidato del PP a la Alcaldía de Soria: «Es necesario el cambio, la política municipal está en fase de degradación»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La decisión de la Dirección nacional del PP de elegirle como candidato a la Alcaldía para las próximas municipales le ha hecho «el hombre más feliz del mundo», confiesa sin ambages, porque quiere un cambio en su ciudad que considera vive un momento difícil, «en una fase de degradación completa de la política municipal que desarrolla el equipo de gobierno». Estima José Manuel Hernando (Madrid, 1970) que ha llegado el momento de «airear» el Ayuntamiento que «ha dejado de trabajar para los vecinos». Hernando, que ya fue concejal de la capital entre 2015 y 2019, es funcionario de carrera del cuerpo de letrados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y actualmente senador por Soria.

Pregunta. Esta vez sí, José Manuel Hernando candidato a la Alcaldía de Soria.

Respuesta. Por fin hay un candidato, que es de lo que se trataba. Y lo que puedo decir es que estoy muy, muy ilusionado. Llevo en el Senado desde el año 2022 y creo que he hecho un trabajo importante, con más de 600 iniciativas en beneficio de esta provincia, buscando lo mejor para el territorio. Pero siempre he pensado que no hay nada más importante en política que ser alcalde o ser concejal de tu pueblo. Yo ya fui concejal en la legislatura 2015-2019, y es probablemente del trabajo político del que más orgulloso me siento porque es otra forma de trabajar. Uno no trabaja desde un despacho, sino desde la calle y en contacto constante con los vecinos, que es lo que vuelve al trabajo municipal tan difícil y a la vez tan gratificante.

P. ¿Qué ofrece como candidato a la ciudad de Soria?

R. Ofrezco sobre todo cambio. Que es absolutamente imprescindible. Después de 20 años de gobierno del Partido Socialista es importante cambiar y sobre todo hacer posible que las cosas sean diferentes. Hay muchos problemas de los que podemos hablar y de los que sin duda hablaremos a lo largo de los próximos meses. Hay un problema evidente de gestión, de capacidad, de solvencia de un equipo de gobierno que está absolutamente al margen de lo que reclama la ciudadanía y de las verdaderas necesidades, pero yo creo que tenemos que empezar a a revisitar conceptos básicos que nos han sido impuestos al margen de los propios vecinos. Un modelo de ciudad que nos ha sido impuesto sin ninguna clase de participación de los vecinos. Y el ejemplo más claro es la zona de bajas emisiones ahora. Yo, sinceramente, no entiendo por qué los vecinos quedan excluidos de ese tipo de decisiones que son tan trascendentales para el futuro de la ciudad. Pero luego hay un problema evidente de gestión. Los servicios públicos se están degradando. Eso está a ojos vista, es lo que me cuenta la gente y es lo que percibo como vecino. Y yo creo que hay que abrir las ventanas, hay que abrir las puertas, hay que airear los despachos del ayuntamiento. Hay que lograr que la gente quiera trabajar en el Ayuntamiento, que sean capaces de desarrollar su trabajo de la mejor forma posible, porque eso redundará también en lo mejor para los vecinos de Soria. Y gran parte de la degradación de los servicios públicos que estamos viviendo tiene mucho que ver precisamente con el hecho de que no hay personal, de que no está motivado, de que no tiene incentivos para trabajar mejor. Y lo que encontramos son retrasos en las licencias, lo cual supone un impedimento innecesario para los emprendedores, para los empresarios. Nos encontramos con un ayuntamiento que durante 20 años no ha sido capaz de atraer ni una sola gran empresa a esta ciudad. Lo dije cuando tuve la oportunidad de hacer mi presentación en Santiago de Compostela. Soria tiene que mirar a la provincia, porque Soria es la locomotora económica de la provincia más despoblada de España. Y si Soria gripa, gripa toda la provincia. Tenemos un polígono industrial de Valcorba que está paralizado, en el que no se venden prácticamente ninguna parcela, que además no ofrece ninguna oportunidad real para los emprendedores. Tenemos un Gobierno de España que no ha implementado las ayudas de funcionamiento en los límites que permite Europa. Y en cierta forma eso también ha supuesto mantener las diferencias de oportunidades. Y pienso en los jóvenes, porque quieren quedarse en Soria pero Soria no está ofreciendo empleos. Y de eso tiene también mucha culpa el ayuntamiento. Soria no está ofreciendo vivienda. Se trata de repensar el modelo, la actitud del ayuntamiento, cambiar las tónicas de gestión e introducir nuevos proyectos que sean verdaderamente importantes e ilusionantes y que sean el abono para un futuro de desarrollo en esta capital, que sin duda es posible.

P. Hace tres años su nombre ya sonaba entre las posibilidades. ¿En qué momento asume que quiere ser el próximo alcalde de Soria?

R. Nunca había pensado en ser alcalde de Soria, esa es la verdad. Nunca lo había pensado. Uno cuando entra en política tampoco piensa en conseguir nada que no sea propuesto por el partido al que uno pertenece. Lo que sí puedo decir es que en el momento en el que la Dirección nacional del Partido Popular, me dijo que había pensado en mí, me sentí profundamente halagado y absolutamente ilusionado. Es algo que me llegó de repente, de forma absolutamente imprevista, pero que me ha hecho el hombre más feliz del mundo. La posibilidad de ser alcalde de mi ciudad supera todas mis expectativas y me hace muy feliz. Estoy totalmente entregado y con un compromiso completo de trabajo, de ilusión, de esfuerzo para lograr ser alcalde de esta ciudad y contribuir a mejorar su futuro.

P. Y ahora llega el momento de pensar en programas, en planificar, en candidatura.

R. Tengo la inmensa suerte de que mi equipo ya está en el Ayuntamiento de Soria, que son las personas que conforman el grupo municipal que han hecho un magnífico trabajo en los últimos tres años sacando a la luz muchas miserias de este ayuntamiento y proponiendo proyectos que son importantes, preocupándose por lo que realmente importa. Hablamos de las industrias, del empleo, de los jóvenes. También de la situación de nuestros mayores, de los servicios sociales que presta el ayuntamiento, de la necesidad de mejorar la gestión a la hora de pedir una licencia, de tramitar cualquier procedimiento ante el Ayuntamiento. Han estado en todo, lo grande y lo pequeño, y por eso les admiro profundamente, reconozco su labor y lo único que pretendo es poder contar con ellos o que ellos cuenten conmigo durante el próximo año para elaborar un programa que realmente sea útil y que sea realista y realizable para mejorar el futuro de Soria y de los sorianos.

P. ¿La candidatura estaría hecha?

R. No, yo no estoy hablando de listas, estoy hablando de equipos. Evidentemente, en la lista tendría que haber una cierta continuidad, pero estoy en un momento muy lejano respecto de la elaboración de las listas. Eso queda siempre para el último tramo de la legislatura. Yo, ahora mismo, lo que quiero es elaborar un programa potente, fuerte, y para eso tengo que contar con el equipo que ya está en el ayuntamiento, que son mis compañeros del grupo municipal.

P. ¿Habrá colisión con el Senado? Se criticó a Javier Antón por seguir como senador.

P. El Senado no es incompatible con ser concejal. Mi compañero Javier Jiménez Santa María es senador y es concejal. Yo tengo mis dudas de que sea compatible con ser alcalde, básicamente. Salvo que uno sea Javier Antón. En cuyo caso, si uno en tres años solamente ha participado en 25 iniciativas, yo he participado en 600, pues, evidentemente, puede compatibilizar el Senado con prácticamente cualquier cosa. Pero eso tiene que ver con el trabajo y con la forma en que uno se toma el trabajo y la responsabilidad que tiene asignada. Lo cierto es que el Senado te permite crear una plataforma a partir de la cual defender a tu provincia y a tu ciudad de una forma más intensa y de elevar los proyectos y las propuestas que son necesarias a un nivel que probablemente no podrías hacerlo desde la condición de concejal o alcalde. De las 600 iniciativas que yo personalmente he puesto en marcha en el Senado, más del 90% están vinculadas con la provincia o con la ciudad de Soria. La condición de senador me ha permitido poner en marcha iniciativas que, sin duda, son buenas. Y no tanto porque logren o no respaldo del Gobierno. De hecho, las dos proposiciones de ley que yo impulsé están bloqueadas en la mesa del Congreso, la Ley de Montes de Socios y la Ley de Mecanismo Rural de Garantía. Pero lo importante para mí es que esas dos iniciativas y el resto de las que he planteado ya forman parte del programa del PP. Y el Partido Popular va a gobernar España en la próxima legislatura, y en consecuencia, tengo la satisfacción de que ya tenemos gran parte del programa vinculado con la provincia de Soria ganado para esa legislatura, porque hemos trabajado durante esta legislatura creando agenda para mi partido y para mi provincia.

P. Ha hablado de irregularidades en la gestión municipal, ahora salta la operación Fuentona.

R. Es un asunto de una extrema gravedad. Cuando la Guardia Civil irrumpe en la sede de un Ayuntamiento y está 11 horas registrando, cuando hay seis detenidos en varias provincias de España, cuando se trata de una unidad central de la Guardia Civil la que interviene. Cuando todo eso se conjuga, es que nos encontramos ante algo realmente escandaloso. Lo que no tenemos idea, por ahora, es cuál es el alcance, porque se mantiene el secreto de sumario y el PP siempre ha sido muy respetuoso con los tiempos judiciales. Una cosa es que tengamos idea de por dónde pueden ir los tiros y otra cosa es que lo sepamos. Y yo creo que, que aquí lo que faltan, primero, son explicaciones por parte del equipo de gobierno, que no las ha dado. El último pleno es el ejemplo evidente de que, lejos de dar explicaciones, se han lanzado al insulto personal, lo cual demuestra el enorme nerviosismo del equipo de gobierno, porque yo creo que ellos saben más que nosotros, pero no nos van a decir absolutamente nada. El Partido Popular va a personarse en el caso Fuentona y se va a querellar por el absolutamente inasumible, inaceptable, chivatazo que permitió a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con este ayuntamiento, a Carlos Martínez, conocer y, además, revelar que conocía el asunto con detalles que estaban absolutamente al margen de lo que él podía conocer. Alguien dio información que no tenía que dar y Carlos Martínez cometió el error de hacérnoslo saber. Y eso también tiene que dilucidarse, porque ya no hablamos de un asunto de corrupción, hablamos de la salud de instituciones esenciales de nuestro Estado de Derecho. Es evidente que ha habido una revelación de secretos, probablemente, delictiva y estamos dispuestos a llegar hasta donde sea.

P. La sombra de Carlos Martínez en el Ayuntamiento de Soria es alargada.

R. Han sido 20 años de gobierno de Carlos Martínez, para lo bueno y para lo malo. El problema es que lo último con lo que nos estamos quedando es con la versión mala. Con la versión de un ayuntamiento absolutamente gripado, que no funciona, que no gestiona y, lo que es peor, que no le preocupa no hacerlo. Es un ayuntamiento que lo fía todo a aquellas inversiones que puedan venir del Estado, pero que, realmente, se ha olvidado de sus vecinos. Que toma las decisiones sin contar con ellos, al margen de ellos y, a veces, en contra de los propios vecinos. Un ayuntamiento que ha renunciado, absolutamente, a gestionar y a ayudar a los empresarios, a los vecinos, que ya no tramita los cientos de trámites que tienen que pasar por el ayuntamiento con agilidad. Que está poniendo palos en las ruedas para que los emprendedores, los empresarios, quienes buscan un empleo, puedan desarrollar su trabajo en un tiempo razonable. Para aquellos que quieran construir viviendas... Y a cambio cada vez el esfuerzo fiscal es mayor, la ciudad está más sucia, es menos amigable para la gente mayor, hay menos seguridad en las calles. Y eso es lo que hemos ganado con la última versión de Carlos Martínez. Cuando interviene en Santiago de Compostela, lo que decía es que queremos hacer posible que vuelva la mejor versión de Soria, por supuesto, contando con los vecinos en las grandes decisiones y pensando siempre en ellos.

P. Situación incierta, se va Carlos Martínez, Soria Ya ha dicho que se que quiere presentar.

R. No voy a valorar cuáles son las posibilidades de Soria Ya. Perdió una enorme oportunidad en su momento, rompió muchos esquemas para todos aquellos que habíamos estado detrás de la pancarta cuando era una plataforma. En cuanto al candidato del Partido Socialista, que supongo que será Javier Antón, es la manifestación más clara de lo arbitrario que es el PSOE, y que conste que tengo una buena relación con él y le aprecio en lo personal, aunque estemos en puntos diametralmente opuestos en lo político. Una persona que estaba en el Senado, donde, prácticamente, no trabajaba, que obliga a renunciar a una mujer que iba antes que él en la lista municipal y a todos sus compañeros para que él pueda ser alcalde... Algo ya empezó mal con Javier Antón. Es otra manifestación más de la forma de conducirse de este Partido Socialista que se limita a tomar decisiones pensando en aquello que agrada a su líder y no aquello que, realmente, necesita la gente, las personas sobre las cuales luego tienen que actuar.

P. Soria ya critica que como candidato lo ha impuesto Feijóo.

R. No es verdad, en cierto modo. Los candidatos a las capitales de provincia los designa la dirección nacional, desde siempre. La dirección del Partido Popular de Soria no ha hecho ninguna propuesta. Yo mismo formo parte de esa dirección, soy el número dos, y no ha habido ninguna propuesta. Ha habido una por parte del presidente, Benito Serrano, absolutamente legítima, que, por cierto, no ha dicho cuál era. El partido nacional y cuando uno forma parte de un partido político se limita a asumir sus formas y sus procedimientos, que es, exactamente, lo que he hecho yo. Me siento muy halagado y me alegro particularmente de que hayan pensado en mí.

P. Mari Mar, Adolfo, Yolanda y Belén... El PP por fin ha dado con la tecla.

R. Yo creo que sí. Qué voy a decir yo. Todos han sido candidatos, a mi juicio, magníficos en un momento en el que era muy difícil ser candidato, porque el Partido Socialista contaba con un apoyo indudable, no vamos a negar la realidad. Quizá no tenga tanto que ver con el candidato, que siempre han sido buenos los que ha propuesto el PP, sino con la situación, con el momento. Y yo creo que este candidato ha llegado en un momento en el que las cosas son más posibles de lo que eran hace cuatro, ocho o 12 años. Yo fui concejal con Adolfo, que fue un candidato absolutamente extraordinario y fue un jefe de equipo magnífico del que guardo grandes recuerdos. Yolanda es una líder nata y fue una candidata también estupenda en un momento muy complicado en la política nacional. Belén ha sido una gran candidata, porque, además, estaba absolutamente virgen de política y, sin embargo, ha demostrado un carácter, una capacidad de trabajo y una iniciativa que nos han sorprendido a todos. Quiero seguir la senda marcada por esos magníficos candidatos y por el equipo del Partido Popular que en este momento está desempeñando sus funciones de oposición.

P. Dice que llega en un momento muy diferente. ¿La inercia del PSOE se ha frenado con la marcha de Carlos Martínez?

R. No creo que tenga que ver con Carlos Martínez. Creo que tiene que ver con una percepción de ciudad muy diferente a la que teníamos hace cuatro, ocho o 12 años. El hecho de que Carlos Martínez se haya ido a través de un dedazo de Pedro Sánchez, de que Javier Antón haya entrado a partir de puras triquiñuelas quizá tenga algo que ver, pero tiene más que ver con la situación de la ciudad. Lo que percibo es que las cosas ya no funcionan en Soria, en general, que el modelo de ciudad que se está implantando, que nos han obligado a aceptar, no es exactamente el que los sorianos hubiésemos elegido. Que las cosas van a peor y que el Ayuntamiento ha dejado de trabajar para los vecinos, ha dejado de gestionar. La seguridad cada vez es menor y la limpieza y los contratos importantes caducan y se prorrogan. Estamos en una fase de degradación completa de la política municipal que desarrolla el equipo de gobierno. Y yo creo que eso no se le escapa a nadie. Si alguna vez hubo un gobierno socialista en la capital soriana que merecía la pena, lo cierto es que ha desaparecido hace mucho tiempo. Por eso yo creo que la mayoría de los sorianos son conscientes de la necesidad de cambiar, de regenerar y airear el gobierno municipal. Y por eso digo que es un buen momento, quizá mejor que el que tuvieron mis compañeros, porque ahora la percepción de la ciudadanía es mucho más clara en ese sentido.