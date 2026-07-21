Educación prevé la reducción de alguna unidad, pero no cierre de centros para el próximo curso

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El próximo curso 2026/2027 habrá reducción de alguna unidad educativa en la provincia de Soria, pero no cierre de centros educativos, como avanzó la consejera de Educación, María Pardo, en la visita girada a las obras de reforma del Centro Integrado de Formación Profesional La Merced en la capital.

"No está prevista el cierre de ninguna localidad, de ninguno de los centros rurales agrupados", aseguró Pardo, quien habló de situaciones "muy puntuales" y reducción de grupos, "porque tenemos que atender y respetar una normativa vigente, una planificación y criterios políticos".

Es lo que ocurrirá en Covaleda, donde ha bajado de un promedio de 56 a 41 alumnos, y eso supone un grupo menos. "Lo importante es que no hay reducción de la oferta educativa", recalcó la consejera, matizando que todavía es pronto para concretar pues puede haber variaciones ya que ahora mismo se está tramitando la convocatoria extraordinaria. "Mantenemos una calidad educativa muy elevada sobre todo en el mundo rural, con un coste muy elevado de centros hasta con tres alumnos", como límite para la pervivencia de unidades, aclaró Pardo.

Por otro lado, indicó que la Junta de Castilla y León está en conversaciones con el Ayuntamiento de Soria para la cesión municipal de los terrenos previstos para el nuevo colegio de Los Royales. "La previsión que tenemos es que haya una cesión de parcela por parte del Ayuntamiento, que estamos trabajando, con conversaciones normales y con una lealtad institucional razonable, y cuando podamos tener algún dato a mayores lo comunicaremos", comentó.

Asimismo, la consejera cifró en 800.000 euros las inversiones previstas y en marcha para actuaciones de reforma y mantenimiento en los centros educativos de la provincia que se realizan en verano para no interferir el desarrollo del curso. Fondos que se suman a los más de ocho millones que la Consejería de Educación está destinando en el CIFP de La Merced, actualmente en obras, que la consejera visitó, y que permitirán dotar de nuevos espacios para acoger 120 plazas más. Supondrá la implantación de un nuevo ciclo de administración y gestión, debido a la demanda detectada, y además se dotará al centro de unas mejores instalaciones en el ámbito de la familia de hostelería y turismo, e industria alimentaria. Estiman que serán unas 120 plazas nuevas.

"Sabemos que ocho de cada nueve alumnos permanecen en la provincia donde estudian. Conseguimos retener ese talento y que los que deciden estudiar Formación Profesional puedan ejercer esa profesión en la provincia donde estudian", explicó la consejera, que puso de manifiesto que trabajan siempre "de la mano con las empresas, y procuramos dotar de lo que nos indican en el ámbito de la empleabilidad". La previsión es que la obra finalice a lo largo de 2027.

La consejera de Educación, que visita esta mañana el Campus de Profundización Científica de Soria, para conocer las actividades desarrolladas por los 57 alumnos de primero de Bachillerato en esta undécima edición, acude también al al Colegio de Educación Infantil y Primaria, CEIP Gerardo Diego de Golmayo, donde están adjudicadas las obras de ampliación a tenor del aumento poblacional. Se trata de dar continuidad a la Educación Secundaria Obligatoria, ESO, hasta ahora en "situación de interinidad", con barracones. "Calculamos unos ocho meses, esperemos que en 2027 esté terminada, y hablamos de otros ocho millones de euros de inversión. Es una ampliación importante", recalcó. La ampliación está prevista para 60 alumnos.