Soria sufre un episodio de contaminación por partículas debido a los incendios de Guadalajara

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria sufre este martes un episodio de contaminación por partículas debido a los incendios forestales de Guadalajara, según ha informado la Junta de Castilla y León.

Por este motivo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda que se limiten al máximo las actividades al aire libre.

La Junta incide en que durante esta jornada, la provincia de Soria está sufriendo un episodio importante de contaminación, por partículas, como consecuencia de los incendios forestales que se están produciendo en la provincia de Guadalajara. Esta situación podría verse agravada por un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África.

Ante estas circunstancias la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda a todas las personas y especialmente a las que tengan problemas respiratorios, que limiten al máximo las actividades al aire libre y así como el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria.

Igualmente se recomienda que las actividades de los campamentos, colegios, clubes deportivos, etc., no se desarrollen al aire libre.

Por otro lado, se recomienda también en la medida de lo posible que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental se señala que se hará un seguimiento de este episodio y los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: http://servicios.jcyl.es/esco/index.action

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://sig.miteco.gob.es/calidad-aire/

Agencia Europea del Medio Ambiente: https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html

APP 'ICA Índice de calidad del aire' disponible en APP Store