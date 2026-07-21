Medio Ambiente combate la entrada del incendio en Soria con fuego técnico y quemas de ensanche para frenar el avance de las llamas: "Es muy complejo"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El operativo Infocal concentra sus esfuerzos en impedir que el incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara) alcance la provincia de Soria mediante una estrategia basada en fuego técnico, quemas de ensanche y maquinaria pesada, en coordinación con el Infocam de Castilla-La Mancha. Aunque el fuego todavía no ha entrado en Soria, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, José Antonio Lucas, insiste en que el incendio "es muy complejo" y en la necesidad de "mantener la cautela por la evolución del incendio y las previsiones meteorológicas".

Lucas explicó que durante la tarde de este lunes las previsiones apuntaban "a un frente de unos 20 kilómetros situado entre ocho y diez kilómetros del límite provincial, con un avance de hasta 14 kilómetros diarios impulsado por el viento de suroeste y por fenómenos convectivos". Ante esa situación, el operativo decidió priorizar "la defensa de los núcleos de Retortillo, Lumias, Arenillas y Barcones mediante la apertura de líneas de defensa en estos pueblos con tractores agrícolas y bulldóceres alrededor de las poblaciones".

La previsión de un cambio de viento durante la madrugada, "sobre las 3.00 y las 4.00 horas con la entrada de aire del norte más húmedo, permitió abrir una ventana de trabajo" que los operativos de extinción de Castilla y León y Castilla La-Mancha aprovecharon de forma conjunta. Así, "once máquinas del operativo de Castilla y León se desplazaron a la provincia de Guadalajara para reforzar las labores de extinción mediante quemas de ensanche y fuego técnico sobre las líneas de defensa abiertas previamente".

Lucas detalló que "la parte más oriental de la cabeza del incendio, la más próxima a Barcones y a la provincia de Soria, se encuentra ya perimetrada y estabilizada". Mientras, "los trabajos continúan en el sector occidental, más cercano a Retortillo, donde siguen actuando maquinaria pesada y la ELIF de Garray con la misma estrategia de fuego técnico para intentar controlar ese frente".

El responsable de Medio Ambiente en Soria señaló que "el objetivo es cerrar la cabeza y el flanco este del incendio antes del mediodía, momento en el que se prevé un nuevo cambio del viento al suroeste y la posible reaparición de fenómenos convectivos que podrían complicar de nuevo la evolución del fuego".

José Antonio Lucas pidió prudencia porque se trata de un incendio "muy complejo" cuya evolución puede volver a ser desfavorable, y agradeció el trabajo desarrollado por los cerca de 190 integrantes del operativo Infocal que participaron durante la jornada del lunes en las labores de extinción, junto al resto de administraciones y efectivos movilizados.