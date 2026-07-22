Soria registró 224 nacimientos hasta mayo con un repunte del 6,3%

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria registró hasta el mes de mayo 224 nacimientos con un repunte del 6,38%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. En Castilla y León nacieron 5.210 bebés en los cinco primeros meses del 2026, que suponen 67 más y el 1,30 por ciento de incremento respecto al mismo periodo del año anterior, con una media diaria de 34,5 nacimientos en la comunidad.

Los nacimientos subieron hasta mayo en ocho comunidades, lideradas por el 4,78 por ciento de repunte de Murcia y el 4,21 de Valencia, con retrocesos en el resto, y un aumento del 0,84 por ciento en España, donde nacieron 130.495 bebés en los cinco primeros meses del 2026.

Son 34,5 nacimientos diarios en la comunidad en esos cinco primeros meses del año, con 367 bebés nacidos en Ávila, 905 en Burgos, 841 en León, 309 en Palencia, 667 en Salamanca, 392 en Segovia, 224 en Soria, 1.253 en Valladolid y 252 en Zamora.

En variación en esos primeros cinco meses año, en Ávila los nacimientos repuntaron un 3,93 por ciento, en Burgos un 11,87 por ciento; en Segovia un 6,76 por ciento; en Soria un 6,38 por ciento; y en Valladolid el 0,45.

En el resto de provincias se produjeron caídas del 0,5 en León, 4,24 por ciento en Palencia, el 3,36 en Salamanca y un 15,41 por ciento en Zamora.

Sólo en mayo nacieron 1.118 bebés en la comunidad, por encima de los 1.011 bebés del mes anterior y de los 1.083 del mismo mes del 2025.

En cuanto a la edad de las madres, sólo una tenía menos de quince años, con 97 entre los 15 y los 19 y 425 entre los 20 y 24 años.

Además, 519 bebés fueron de madres entre 40 y 44 años; con 50 de madres entre 45 y 49 años, con solo cuatro de madres de más de 50 años. En 1.615 nacimientos las madres tenían entre 30 y 34 y en 1.651 entre 25 y 39