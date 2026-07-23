Asden y Hacendera piden que no se autorice el Iberia Eclipse Festival por los riesgos para la Cuerda del Pozo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las asociaciones Hacendera y Asden Ecologistas en Acción reclamaron que no se autorice la celebración del Iberia Eclipse Festival 2026, previsto entre el 10 y el 15 de agosto junto al embalse de la Cuerda del Pozo, en Vinuesa, al considerar que la documentación conocida no acredita que el evento pueda desarrollarse con garantías para la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente. La petición se apoya en un informe técnico elaborado por la hidrogeóloga María Casado, presentado ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial.

Las asociaciones sostienen que la información difundida por los organizadores no permite conocer con claridad el número definitivo de asistentes ni las medidas logísticas y ambientales previstas. También afirman que el Plan de Gestión y Sostenibilidad Ambiental, que estuvo disponible temporalmente en la página web del festival y posteriormente fue retirado, dejaba sin desarrollar aspectos que consideran esenciales, como el dimensionamiento definitivo de las infraestructuras, los accesos, la evacuación o la prevención de incendios.

El informe técnico analiza la documentación ambiental del festival, la capacidad potencial del recinto, su afección al dominio público hidráulico, la gestión del agua, el riesgo para el medio ambiente y el riesgo de incendio. Entre sus conclusiones señala que el proyecto utiliza distintos escenarios de aforo -3.000, 5.000 y hasta 10.000 asistentes- para dimensionar diferentes servicios, lo que, a juicio de la autora, impide comprobar de forma coherente si las infraestructuras previstas son suficientes.

Asimismo, el documento concluye que las superficies destinadas a tiendas, caravanas y aparcamientos son compatibles con una capacidad potencial muy superior a la reflejada en algunos apartados del plan y estima que el área de alojamiento temporal podría acoger entre 13.000 y 20.000 personas, circunstancia que considera incompatible con un evento dimensionado únicamente para 3.000 asistentes.

El estudio también advierte de que parte del recinto se sitúa en contacto con el dominio público hidráulico y con zonas de protección relacionadas con el abastecimiento de agua, por lo que considera necesaria la intervención y, en su caso, la autorización expresa de la Confederación Hidrográfica del Duero. Además, sostiene que el Plan Ambiental no desarrolla una evaluación específica de compatibilidad con esas figuras de protección ni analiza suficientemente riesgos como los asociados al transporte de combustibles, la generación de residuos, la circulación intensiva de vehículos o los incendios forestales.

En relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento, el informe cuestiona la viabilidad operativa del sistema previsto y señala que el almacenamiento planteado obligaría a mantener un suministro prácticamente continuo mediante cisternas, al igual que ocurriría con la retirada de las aguas residuales, sin que el plan identifique de forma concreta el gestor, el número de vehículos necesarios o la instalación de destino.

Las asociaciones también consideran insuficiente el tratamiento del riesgo de incendios en la documentación conocida y sostienen que, con la información disponible, el festival debería someterse a una evaluación ambiental simplificada antes de cualquier autorización. Recuerdan además el precedente del Motorbeach celebrado recientemente en el mismo entorno y reclaman que todos los aspectos esenciales del proyecto estén completamente definidos, evaluados y coordinados antes del inicio del montaje.