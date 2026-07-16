El Festival Iberia de Vinuesa, en el aire tras el caótico Motorbeach

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Festival Iberia, la cita que se proyecta en Vinuesa junto al embalse en torno al eclipse del sol del 12 de agosto, está más en el aire que nunca. Su celebración en este enclave del 10 al 14 de agosto pende de un hilo tras los caóticos resultados del Motorbeach que se ha saldado con una joven fallecida, varios heridos y 435 denuncias interpuestas por la Guardia Civil que, incluso, ha abierto una investigación para dilucidar si los condicionantes de las licencias se han cumplido por parte de la organización.

El alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria, ya se ha puesto en contacto con los impulsores del Festival Iberia para plantearles la situación. «Aunque un evento no tiene nada que ver con el otro, evidentemente uno sí afecta a otro ya que se plantea la ocupación de las mismas parcelas y ahora mismo, la situación actual con unas diligencias abiertas, impide muchas cosas».

Desde el Ayuntamiento ya se ha exigido a los organizadores de Motorbeach «que nos trasladen la documentación para analizar si las exigencias solicitadas a la hora de conceder la licencia se han cumplido». Además, este viernes se celebrará una reunión en la Subdelegación con todos los agentes implicados para conocer qué incumplimientos se han producido en torno al festival motero.

«Nosotros ya hemos trasladado a los promotores del evento en torno al eclipse solar el escenario actual para que sepan en qué punto estamos y que, si quieren, puedan dar un paso atrás aunque parece que van a esperar a la reunión del viernes», evidenció Soria que añadió que «ahora mismo tenemos pocas ganas de hacer nada. Hemos dado una licencia en la que ha perdido la vida una joven. Y yo soy padre», lamentó.

A pesar del trágico balance de Motorbeach este año, Soria sí destacó que «siempre he sido muy pro de hacer cosas. No esperar a que nos sigan llamando España Vaciada ni a que se tomen decisiones fuera de nuestros pueblos». Sin embargo, «cuando pasan ciertas cosas y hay tantas críticas... Se te quitan las ganas de hacer nada».

Y es que Soria quiso recordar que el Festival Motorbeach «ha puesto a Vinuesa en el mapa, ha hecho una grandísima promoción del pueblo y ha dejado mucho dinero en la comarca durante los cuatro años previos que se ha celebrado. No voy a cargar contra este festival porque mi experiencia ha sido muy positiva hasta este año ya que sino tras la primera edición lo hubiéramos dado por zanjado», apostilló. Sin embargo, continuó, «la situación este año ha sido totalmente diferente a las ediciones anteriores y, por eso, hemos solicitado la documentación a los organizadores, de cara a conocer si los requisitos de asistentes y otros condicionantes puestos sobre la mesa se cumplieron tras todos los interrogantes abiertos».

Los organizadores del Festival Iberia «tienen la licencia pedida aunque la Junta de Castilla y León aún no ha emitido el informe de este evento en torno al eclipse y, además, la CHD ha mandado un segundo requerimiento» solicitando mayor documentación.

Sin ninguna duda, el festival astronómico, en caso de que finalmente se celebrara en el paraje junto al embalse «se va a ver afectado ya que seguramente los condicionantes y los puntos de partida son diferentes. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y si deciden seguir adelante con la ubicación» recordando, además, que «en la primera solicitud, no en la definitiva, la organización planteaba hasta tres planes diferentes, con una documentación muy técnica y profesional, para una previsión de público de 10.000, 5.000 y 2.500 personas. En función de esas tres previsiones de afluencia se plantean tres planes diferentes con tantos médicos, enfermeros, seguridad...».

Quejas vecinales

Por otro lado, un grupo de vecinos de Vinuesa manifestó, a través de la remisión de un escrito, «su preocupación y su oposición a la celebración del Festival Iberia Eclipse». El posicionamiento vecinal «se produce apenas unos días después de que el festival Motorbeach, celebrado en el mismo emplazamiento y concluido el pasado 12 de julio, dejara una persona fallecida, dos heridos de diversa gravedad y alrededor de 435 denuncias administrativas de la Guardia Civil».

El paraje, apuntan, «se ubica en una lengua de tierra forestal rodeada casi por completo por el embalse, cuyas aguas abastecen a la ciudad de Soria y a otras localidades». Los vecinos advierten de que «la concentración de miles de personas y una acampada de cinco días sobre terreno de monte, en plena época de peligro alto de incendios y junto a la lámina de agua, resulta incompatible con la protección del entorno y con la seguridad de las personas».

Por otra parte, indican, «las vías de acceso y evacuación son insuficientes. El paraje dispone de un único acceso real por el interior del monte y de una pista que desemboca en un puente de un solo carril».

Como vecinos, aseguran, «es muy duro ver los vídeos que han circulado del Motorbeach de este año. Dan la sensación de que, pagando, se pueden pasar por alto actividades que suponen un riesgo de incendio en esta época del año. Creemos que ni el lugar ni la estación son los adecuados para este tipo de eventos».

El festival coincide además con las fiestas patronales de Vinuesa, «lo que saturaría unos servicios sanitarios y de emergencia dimensionados para una población escasa».