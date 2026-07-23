Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

"Las empresas siguen necesitando trabajadores, la vivienda continúa siendo uno de los principales obstáculos para atraer talento. Necesitamos más suelo industrial competitivo, más potencia energética, mejores infraestructuras, mejores comunicaciones, físicas y digitales y menos burocracia", destacó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Soria, Alberto Santamaría, tras la celebración del pleno que le valida en un nuevo mandato al frente de la institución.

"Seguimos necesitando políticas que tengan en cuenta la realidad de territorios como el nuestro, donde crear una empresa o mantener una actividad requiere muchas veces un esfuerzo añadido. Y ahí seguirá estando la Cámara", enfatizó en su discurso, ante todo el plenario, y acompañado por la viceconsejera de Innovación Industrial y Laboral, Mar Sancho, quien tendió la mano y ofreció todo el apoyo de la Junta de Castilla y León.

El presidente reivindicó lo mucho que todavía queda por hacer en la provincia. "Persistiremos en la lucha contra las actividades ilegales y el absentismo laboral, dos realidades que perjudican a nuestras empresas, comprometen su competitividad y ponen en riesgo su viabilidad", enfatizó, y comprometió sobre todo la utilidad de la Cámara para contribuir al desarrollo de las empresas. "Una Cámara abierta, cercana, accesible, útil, con presencia en toda la provincia, capaz de escuchar y capaz de anticiparse y sobre todo, capaz de seguir siendo la voz de las empresas sorianas", afirmó Santamaría, recalcando que afronta este nuevo mandato "con la misma ilusión y responsabilidad que el primer día, pero con la experiencia que aporta el trabajo realizado durante estos últimos años".

Santamaría, que afronta su cuarta legislatura al frente de la institución, ofreció balance de legislatura, con más de 8.000 actuaciones de apoyo a empresas, cerca de 5.000 personas formadas, además del impulso a la creación "de cientos de empresas y miles de oportunidades de empleo". Con todo, "el verdadero éxito", dijo, "es que hoy muchas empresas ven en la Cámara un referente que las orienta, acompaña e impulsa".

"Estoy convencido de que Soria tiene enormes oportunidades, lo estamos viendo en el emprendimiento, en la llegada de nuevas inversiones, en la capacidad de nuestras empresas para innovar, en el crecimiento de sectores emergentes y en el talento de tantas y tantas personas que quieren desarrollar aquí su proyecto de vida".

Como una de las principales novedades de esta legislatura, la Cámara trabajará de forma decidida en la internacionalización de las empresas de Soria, acompañándolas en su apertura a nuevos mercados y en la búsqueda de oportunidades en el exterior para ampliar su capacidad de crecimiento y mejorar su competitividad.

Por su parte, Sancho, que ensalzó el trabajo llevado a cabo por la Cámara y su personal, encabezado por Santamaría y su directora general, Nuria Sánchez, prometió que la Junta seguirá "trabajando con todos vosotros en ámbitos que son muy necesarios". Habló de suelo industrial y de la "apuesta importante" de la Junta. "También en todas las reivindicaciones para un sector que es fundamental en Soria, que es el de la energía y un entorno que es crucial para la captación de nuevas inversiones y también para que las empresas que estáis en Soria podáis seguir creciendo y seguir trabajando", matizó.

Desde la Consejería, en el ámbito de la industria, del comercio y del empleo, en la legislatura 2022-2026, se aportaron en subvenciones a fondo perdido "41 millones a proyectos y a personas de Soria, más de 60.000 beneficiarios en Soria a lo largo de esos cuatro años", recordó.

Se incorporan al nuevo Pleno de la Cámara cinco nuevos miembros, representando a distintos sectores del tejido empresarial de Soria: Rubén Carramiñana, de Copiso Soria; María Luisa del Barrio, de Ficosa Automóviles; Jorge Irigoyen, de Cartonajes Izquierdo; Mercedes Rupérez, de Talleres Rupérez, y Alma Moya, de Jemoya