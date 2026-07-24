El Ayuntamiento de Soria renovará los 150 bancos de La Dehesa con una inversión de 150.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria renovará los 150 bancos del parque de La Dehesa con una inversión de 150.000 euros destinada al suministro e instalación del nuevo mobiliario, que sustituirá al actual tras el deterioro acumulado por el paso del tiempo. La Junta de Gobierno Local aprobó además un plan especial de mantenimiento de las travesías y nuevos acuerdos para continuar impulsando la rehabilitación del casco histórico.

La actuación en La Dehesa contempla la retirada de los bancos existentes y su sustitución por otros nuevos con un tratamiento diferente de la madera. El nuevo contrato prevé el uso de barnices específicos para exteriores en lugar de pinturas acrílicas con el objetivo de favorecer la transpiración del material, prolongar su vida útil y reducir las necesidades de mantenimiento. Los informes técnicos municipales habían detectado que el sistema empleado hasta ahora favorecía la acumulación de humedad en el interior de la madera, acelerando su deterioro, según el Ayuntamiento.

La renovación incorporará además mejoras en materia de accesibilidad. Todos los bancos cumplirán la normativa vigente y aproximadamente uno de cada diez dispondrá de apoyabrazos y elementos específicos para facilitar que las personas mayores o con movilidad reducida puedan sentarse y levantarse con mayor comodidad.

El alcalde, Javier Antón, señaló que "ha llegado el momento de sustituir todo este mobiliario" después de años de reparaciones parciales. "Vamos a utilizar barnices en lugar de pinturas acrílicas para garantizar una mayor durabilidad".

La Junta de Gobierno también adjudicó un plan especial de limpieza y mantenimiento de las medianas y zonas verdes de las travesías, dotado con 12.000 euros, que permanecerá en vigor hasta octubre mientras estos trabajos se incorporan al futuro contrato de jardines. La actuación permitirá intervenir en las zonas con mayor proliferación de vegetación espontánea para mejorar la imagen de los accesos a la ciudad y reducir los riesgos derivados de la acumulación de vegetación seca.

Antón subrayó que estos trabajos se coordinarán con las mejoras que el Ayuntamiento continúa reclamando al Ministerio de Transportes en distintos puntos de las travesías. "Esperemos que entre las mejoras que estamos exigiendo a Carreteras y el trabajo que pueda hacer la empresa podamos tener una imagen adecuada, por lo menos la que nosotros deseamos para estas travesías", afirmó.