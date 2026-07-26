El Iberia Eclipse mantiene el festival a pesar del ‘no’ de la Junta y de Vinuesa

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Iberia Eclipse Festival sigue manteniendo su ubicación en Vinuesa a pesar del informe desfavorable de la Junta que desvanece todas las posibilidades de celebrar el evento junto al pantano de la Cuerda del Pozo. La web del festival sigue publicitando la cita en la localidad pinariega del 10 al 14 de agosto, coincidiendo con el eclipse de Sol, a pesar de la negativa del Ayuntamiento de Vinuesa que ya se ha puesto en contacto con los organizadores para informarles de la situación.

Lo cierto es que al Consistorio visontino le quedaron pocas ganas de volver a albergar un evento masivo en este paraje después de las fatídicas consecuencias del Motorbeach y, a ello se unió el viernes el informe desfavorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que hace referencia la daño ambiental sobre el espacio junto al embalse de la Cuerda del Pozo sin olvidar las diligencias abiertas por la Guardia Civil sobre este festival.

Sin embargo, y a pesar de todo ello, la organización del festival ha remitido una nota de prensa que «responde a recientes informaciones sobre nuestro proceso de autorización. El festival no ha sido cancelado. El procedimiento de autorización sigue abierto y activo. Seguimos trabajando de forma estrecha y constructiva con el Ayuntamiento de Vinuesa y con la Junta de Castilla y León dentro del procedimiento administrativo ordinario».

Por su parte, el alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria, aseguró este sábado que «la notificación la tenemos que hacer oficialmente el lunes por lo que les llegará el martes». Además, añade que la organización es consciente de la situación «porque he hablado con ellos pero siguen queriendo hablar en el pleno de la próxima semana».

Y es que el próximo miércoles el Ayuntamiento celebrará un pleno en el que, aunque administrativamente no es necesario, se debatirá este asunto durante la sesión a la que tienen previsto asistir los promotores del evento, un grupo internacional dedicado a la organización de festivales de este tipo.

Y es que, en el comunicado, la organización indica que «los recientes acontecimientos en torno a otro festival [Motorbeach], organizado por un equipo completamente distinto y sin relación alguna con Iberia Eclipse, han provocado -comprensiblemente- un mayor escrutinio de los eventos futuros en la zona. Respetamos esa preocupación y la hemos escuchado». Además, continúan, «lamentamos profundamente lo ocurrido en aquel evento. Nuestra respuesta han sido hechos, no palabras». Así, añaden, «tras aquellos acontecimientos, miembros de nuestro equipo participaron voluntariamente en las labores de limpieza del terreno. Hemos revisado cuidadosamente nuestros planes operativos, reforzado el diseño del recinto, ampliado las medidas medioambientales y de seguridad, y presentado de nuevo la documentación actualizada a las administraciones competentes».

La nota incide en que «los recientes acontecimientos no han hecho más que reforzar nuestra convicción de que este lugar excepcional merece una visión a largo plazo que vaya más allá de cualquier festival».

Propuesta a largo plazo

Por ello, «hemos presentado al Ayuntamiento de Vinuesa y a la Junta de Castilla y León una propuesta de colaboración estratégica a largo plazo: las ‘Bases para el Desarrollo de un Programa de Retorno Territorial, Mejora Ambiental y Colaboración Institucional’». La propuesta «plantea una visión de colaboración centrada en la restauración medioambiental, el turismo sostenible, el apoyo al comercio local, la transparencia informativa, la inversión continuada en la comarca y la creación de un grupo de trabajo permanente que contribuya a que el emplazamiento beneficie a Vinuesa durante todo el año, no solo durante el festival».

Toda la documentación requerida «ha sido presentada dentro del procedimiento administrativo establecido. Como ocurre con todos los grandes eventos en España, las licencias definitivas se emiten formalmente en fechas próximas al evento, una vez revisados y verificados todos los planes técnicos -esa es la secuencia habitual del procedimiento-». Por ello, «esperamos novedades en los próximos días y seguiremos trabajando de forma constructiva con todas las instituciones públicas implicadas», concluyen.