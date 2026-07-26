Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico ocurrido a las 07.00 horas en Santa María de la Huerta deja herido un hombre de unos 50 años, tal y como informan fuentes del 112 que alerta a los servicios de emergencia tras recibir varias llamadas que alertan del accidente de un turismo que se ha salido de la vía y se ha chocado con el quitamiedos en el kilómetro 177 la A-2. Solicitan asistencia para su ocupante, un varón de unos 50 años desconociendo a esta hora el alcance de sus heridas.

El 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos al lugar.