El eclipse agota los alojamientos en Soria y la provincia cuelga el cartel de ‘lleno’

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La expectación generada ante el histórico eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto de 2026 ha colgado el cartel de ‘completo’ en el sector turístico de la provincia de Soria. A escasos días de que se produzca este acontecimiento astronómico único, las plazas hoteleras y los alojamientos rurales están llenas y es muy complicado encontrar una habitación en la provincia para no perderse este fenómeno solar.

La presidenta de Asohtur, Beatriz Martínez, destacó que el eclipse «va a tener un impacto evidente» en la provincia con «hoteles con reservas que dejan una ocupación hotelera clara. La gente ha llenado». Sin embargo, tiene sus dudas «sobre su extensión más allá». Y es que, aseguró, «tenemos previsión de que va a venir mucha gente, las cifras de ocupación están ahí, pero lo cierto es que tenemos pocas reservas a la hora de comer».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Soria (Tursoria), Arcadio Marín, señaló que «para el eclipse está todo vendido, quedan algunas casas muy concretas por vender por situaciones muy puntuales, que se han puesto tarde a la venta». El resto, continuó, «está todo vendido con una afluencia muy importante de extranjeros, como nunca se había visto en Soria que procedentes de todo el mundo: Estados Unidos, Canadá, México y todos los puntos de Europa desde Noruega y Reino Unido en el norte a Italia y Grecia en el sur, pasando por Alemania y Francia».

Obviamente, apostilló Marín, «la afluencia de turismo nacional también es muy importante aunque los españoles han esperado al último momento y muchos ya no encuentran disponibilidad, pero siguen llamando».

Frente a esta ocupación centrada en el eclipse, desde Tursoria indican que «el verano se presenta más flojo que otros años. Se nota bastante en julio y agosto el descenso de reservas aunque esperamos que se vaya solucionando con reservas de última hora». Entre las razones, Marín destacó «el propio eclipse, que la gente tal vez se ha centrado en esos días. Lo cierto es que saliendo de la semana del eclipse hay mucha disponibilidad todavía».

En lo que se refiere a las tarifas es innegable que han subido. Desde Asohtur evidencian que «cuando hay mucha demanda, los precios suben» aunque Martínez aseguró que «se ha intentado subir poco y pedir una estancia mínima de dos o tres días».

Por su parte, Marín subrayó que las tarifas de cara al eclipse «han aumentado proporcionalmente a la demanda y se han disparado pasando de cobrar un fin de semana una casa rural a 500 euros a cobrar 3.000 euros por dos días de eclipse o pasando de cobrar una habitación a 80 o 90 euros a cobrar 350 o 500 euros».

Y es que la provincia de Soria se ha convertido en uno de los epicentros nacionales e internacionales más codiciados para presenciar el fenómeno. Su posición geográfica dentro de la franja de totalidad ofrece condiciones excepcionales para la observación, con cálculos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que sitúan la duración de la oscuridad total cerca de los dos minutos.

Desde enclaves naturales de la comarca de Pinares, pasando por el monte Valonsadero o localidades con gran patrimonio histórico como Tiermes y Calatañazor, hasta la propia capital, la demanda de reservas se ha disparado exponencialmente durante los últimos meses.

Además del atractivo visual del eclipse durante las últimas horas de la tarde, los expertos recuerdan que la noche del 12 al 13 de agosto coincidirá con el punto álgido de la lluvia de estrellas fugaces de las Perseidas. Al no haber presencia de Luna en el cielo, las condiciones nocturnas en los cielos limpios de Soria prometen regalar una jornada doblemente inolvidable para todos los afortunados que han conseguido una plaza para vivir este fenómeno en directo. Y es que la provincia de Soria es un destino privilegiado para el astroturismo debido a la baja contaminación lumínica sin olvidar la presencia del Observatorio Astronómico El Castillo, que organiza visitas guiadas, observaciones con telescopios y talleres para todos los públicos.

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