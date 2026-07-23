Los planes organizados en Soria para vivir el eclipse total de sol del 12 de agosto

Soria prepara observaciones, talleres, conciertos y experiencias astronómicas para vivir el eclipse total de Sol del 12 de agostoeclipsesoria.com

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026, Soria quedará completamente dentro de la franja de totalidad del primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. El fenómeno llegará al atardecer y convertirá el final del día en una breve noche, con el Sol situado muy cerca del horizonte.

La provincia cuenta, además, con una ventaja difícil de igualar: posee la certificación de Reserva Starlight para todo su territorio, concedida por la calidad y la escasa contaminación lumínica de sus cielos. La misma noche coincidirá también con las Perseidas, lo que permitirá prolongar la jornada astronómica después del eclipse.

Ayuntamientos, empresas turísticas, alojamientos y restaurantes han comenzado a organizar propuestas que van más allá de buscar un lugar despejado por cuenta propia. Estos son los planes confirmados hasta el momento.

Vivir el eclipse en el gran encuentro de Valonsadero

El Monte Valonsadero, situado a unos ocho kilómetros de Soria capital, será el principal espacio de observación organizado por el Ayuntamiento. La elección responde a su amplitud, capacidad de acogida, facilidad para gestionar la seguridad y visibilidad hacia el horizonte occidental.

Desde este enclave está previsto disfrutar de unos 102 segundos de totalidad, durante los que la Luna cubrirá por completo el disco solar y la corona quedará visible alrededor de su silueta. El Ayuntamiento ha activado una web específica para centralizar las indicaciones de acceso, movilidad, seguridad y observación del fenómeno.

La celebración forma parte de un programa municipal más amplio que ha incluido seis conferencias sobre astronomía, historia, cultura y protección ocular. El Consistorio también ha puesto en marcha un cuerpo de voluntariado para colaborar en la atención y organización de la jornada.

En Valonsadero se habilitarán zonas señalizadas y un servicio de autobuses lanzadera. La programación incluirá actividades familiares, talleres, espacios divulgativos, conciertos y encuentros previos sobre astronomía. Tras el eclipse, la jornada continuará con una observación de las Perseidas al anochecer. Los horarios y detalles concretos deberán consultarse en los canales oficiales antes de desplazarse.

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Actividades astronómicas y culturales

Aunque el eclipse total de Sol podrá observarse desde toda la provincia de Soria, se han seleccionado varios espacios para facilitar una experiencia segura y con buena visibilidad. Todos ellos cuentan con amplios horizontes y accesos cómodos: Castillejo de Robledo, San Leonardo, Garray-Numancia, Valonsadero, Ágreda y Borobia.

Además, la plataforma provincial Eclipse Soria ha publicado una programación alrededor del eclipse y se extiende por distintos municipios de la provincia con actividades que van mucho más allá de la observación del fenómeno. Habrá charlas divulgativas, talleres infantiles, sesiones con telescopios, marchas nocturnas para contemplar las Perseidas, música en directo, rutas de naturaleza, concursos de fotografía y propuestas gastronómicas.

En Orillares, el 2 de agosto se celebrará una presentación audiovisual sobre el eclipse y una observación del Sol con telescopios. La Hinojosa concentrará sus actividades el día 12, con una charla explicativa por la mañana, la observación del eclipse mediante una pantalla de visualización por la tarde y una sesión nocturna de Perseidas y telescopios dirigida por astrofísicos y astrónomos aficionados.

Guijosa comenzará el 11 de agosto con una observación astronómica teatralizada para todas las edades y capacidades. Al día siguiente, el eclipse se contemplará desde el Convento de los Jerónimos con acompañamiento musical.

En Muro, la jornada del 12 de agosto combinará patrimonio, divulgación y fiesta popular. El programa incluye la apertura del Centro de Interpretación de Augustóbriga, talleres infantiles, una conferencia, la observación oficial desde una gran platea natural, una parrillada en la plaza y una escenificación de las Brujas del Madero con música celta.

Ágreda ha organizado un concurso de fotografía bajo el título «Cuando miras el cielo de Ágreda», además de una observación del eclipse total el propio 12 de agosto.

La propuesta de Castillejo de Robledo mezcla astronomía, vino y actividades al aire libre. Su programa incluye una charla del monitor Starlight Eduardo Moreno, un taller de cámara oscura, un concurso de fotografía astronómica, la inauguración de un mirador, una visita a un lagar, una cata en Bodega Silentium, tiro con arco y senderismo por el Camino del Cid.

La programación más extensa se desarrollará en Borobia bajo el nombre «Cita con la sombra», del 10 al 14 de agosto. Durante esos días habrá observaciones solares y nocturnas, ponencias, marchas de Perseidas, talleres, rutas de naturaleza, teatro y conciertos. El 12 de agosto, el eclipse se retransmitirá en directo con el Instituto de Astrofísica de Canarias y la jornada incluirá lanzamiento de cohetes, vermú concierto con Los Gandules, batucada, cena musical, sesión con DJ y un concierto de Bombai.

Viajar desde Madrid para ver el eclipse en Medinaceli

Andara Rutas ha organizado una excursión de un día desde Madrid para vivir el eclipse en Medinaceli, una villa situada a unos 1.200 metros de altitud y conocida como la "Ciudad del cielo".

El Arco Romano de Medinaceli, construido en el siglo I d. C., conserva las huellas de antiguas inscripciones imperiales y sigue siendo el gran símbolo histórico de la villa soriana.Medinaceli.es

La salida está prevista a las 16.00 horas desde el paseo de la Infanta Isabel, junto a Atocha. Al llegar, los viajeros dispondrán de tiempo libre para recorrer el Arco Romano, el Palacio Ducal, la Plaza Mayor y otros puntos del conjunto histórico.

A la hora prevista, el grupo se reunirá en un punto elevado para observar el eclipse acompañado por divulgadores y asociaciones astronómicas. La Fundación DEARTE prepara además actividades culturales y gastronómicas relacionadas con el acontecimiento. El regreso a Madrid está previsto después del fenómeno, con llegada aproximada a las 23.30 horas.

El precio publicado es de 38 euros por persona e incluye autobús privado, guías acompañantes y seguros. No incorpora comidas, entradas a monumentos ni gafas homologadas, que deberá llevar cada participante. La primera salida figura completa, aunque la agencia ha habilitado autobuses adicionales cuya disponibilidad puede cambiar.

Dos noches de hotel, spa y un recorrido por los misterios de Soria

Central de Reservas comercializa una escapada de dos noches que combina el eclipse con una experiencia cultural en Soria capital. El precio anunciado parte de 477,47 euros para dos adultos.

El paquete incluye alojamiento en el Hotel Spa Convento San Francisco, un antiguo convento rehabilitado, y el denominado Tour de los Misterios y Leyendas de Soria, un recorrido guiado por las calles del casco histórico centrado en relatos populares, fantasmas y episodios enigmáticos de la ciudad.

Central de reservas

La segunda jornada queda reservada para contemplar el eclipse desde un punto de la ciudad o de su entorno y realizar después el recorrido de leyendas.

Dos menús especiales antes de que se haga de noche en El Burgo de Osma

El Virrey Palafox, en El Burgo de Osma, ha diseñado dos menús especiales para quienes quieran comenzar la jornada del eclipse alrededor de la mesa.

El Menú Soria Centro del Eclipse cuesta 55 euros por persona, mientras que el Menú Corona Total tiene un precio de 85 euros. Ambos se servirán el 12 de agosto y requieren reserva previa.

La propuesta gastronómica permite comer antes de desplazarse a alguno de los puntos preparados en la comarca, como el yacimiento arqueológico de Uxama o la fortaleza de Gormaz. El restaurante no presenta el menú como una observación astronómica guiada, sino como una experiencia culinaria vinculada a la fecha.

El Festival Iberia de Vinuesa, pendiente de las autorizaciones

Entre las citas proyectadas alrededor del eclipse figura el Festival Iberia, previsto del 10 al 14 de agosto junto al embalse de la Cuerda del Pozo. Sin embargo, su celebración permanece en el aire después de los incidentes registrados en el Motorbeach, organizado recientemente en las mismas parcelas.

La licencia está solicitada, pero la Junta de Castilla y León todavía no ha emitido su informe y la Confederación Hidrográfica del Duero ha requerido más documentación. A ello se suman las diligencias abiertas para comprobar si el Motorbeach cumplió las condiciones exigidas en su autorización.

El alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria, ha trasladado este escenario a los promotores del Festival Iberia, que por ahora esperan conocer el resultado de las reuniones y revisiones pendientes antes de tomar una decisión definitiva. El proyecto contemplaba distintos planes de seguridad y servicios para aforos de 10.000, 5.000 o 2.500 asistentes.

Un grupo de vecinos también ha mostrado su rechazo a la celebración por la ubicación forestal, el riesgo de incendios, la dificultad de los accesos y la coincidencia con las fiestas patronales. Por tanto, no conviene presentar todavía el Festival Iberia como una actividad confirmada, sino como una propuesta pendiente de autorizaciones y de la resolución de las investigaciones abiertas.

Cómo mirar el eclipse sin poner en peligro la vista

Durante las fases parciales será imprescindible emplear gafas o visores solares homologados. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados y filtros caseros no ofrecen una protección adecuada.

Los prismáticos, cámaras y telescopios necesitan filtros solares específicos colocados en la parte frontal del instrumento. Mirar el Sol a través de ellos sin protección puede producir lesiones oculares graves e irreversibles. El eclipse solo puede contemplarse sin filtros durante la breve fase de totalidad, cuando el disco solar esté completamente oculto.

También conviene consultar antes de salir los accesos, aparcamientos y posibles restricciones. El Sol estará muy bajo al final de la tarde, por lo que cualquier montaña, edificio o arboleda hacia el oeste podría impedir contemplar el momento central.