Ocho pueblos de Soria acogerán charlas informativas sobre el eclipse de Sol

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria reforzará la preparación del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto con un programa de charlas informativas que recorrerá ocho localidades de la provincia para ofrecer a vecinos y responsables municipales las recomendaciones necesarias sobre la observación segura del fenómeno y la organización ante la llegada de visitantes.

La iniciativa comenzará el 27 de julio en San Esteban de Gormaz y continuará por Ólvega, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, San Pedro Manrique, Garray, Vinuesa y Almazán. Las sesiones serán impartidas por el astrónomo y divulgador científico Alberto Jiménez, que explicará las características del eclipse, las medidas de seguridad y las recomendaciones organizativas adaptadas a las necesidades de cada territorio.

La Diputación también reunió este jueves a los responsables de las dieciséis oficinas de turismo de la provincia para trasladarles la información y las recomendaciones con las que afrontar las próximas semanas. Estos puntos de atención desempeñarán un papel fundamental durante el eclipse, orientando a visitantes y vecinos, resolviendo dudas y difundiendo las medidas de seguridad.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, aseguró que el objetivo es que "el día del eclipse todos podamos disfrutar de este acontecimiento único y vivir en Soria el latido del universo", en referencia al lema elegido para promocionar la cita astronómica.

La institución provincial explicó que las charlas permitirán adaptar la información a las particularidades de cada comarca, dando a conocer los accesos, los servicios disponibles y los recursos con los que contará cada municipio para atender a vecinos y visitantes durante una jornada para la que se prevé una importante afluencia de público.

Paralelamente, la Diputación continúa con el reparto de más de 120.000 gafas homologadas entre los 182 municipios de la provincia para que los ayuntamientos las distribuyan entre sus vecinos antes del eclipse. Además, toda la información sobre el evento, las recomendaciones, las zonas de observación y la programación puede consultarse en la página web habilitada por la institución provincial.