La calle de Soria que no tiene mar y es puerto

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Puede que al ciudadano de a pie no le resultara fácil a las primeras de cambio situar la calle que nos ocupa. Y no ya por no estar en el centro urbano, sino a la salida de la capital soriana hacia Valladolid, sino porque la citada vía carece de edificios de viviendas, ni casas. Estamos ante una pequeña calle situada en un área industrial promovida hace años por el Ayuntamiento "para sacar de entre El Collado y la Estación Vieja algunas industrias que no deberían estar aquí, y ofrecían molestias y peligros a los vecinos". Y, de este modo, crecieron la zona industrial de la carretera de Valladolid, y la que se llamó, por proximidad a la misma Estación Vieja, Zona de San Francisco. El asunto se recuerda en Todas las calles de Soria, escrito por el fallecido Miguel Moreno, quien alude a la calle Piqueras como "la última de las que hay rotulación y testimonio en el plano" en homenaje a la sierra y al puerto sorianos.

La calle Piqueras se encuentra a izquierda y derecha de la avenida de Valladolid, que cruza, y antes de llegar a la gasolinera del Caballo Blanco. Comienza en la confluencia con la calle Albacete y es una de las salidas del polígono a la citada avenida. Cruzándola, entraremos de nuevo a la calle Piqueras, en la que al final de la misma se pierde el asfalto. Hablamos de la parte izquierda, según se sale de la ciudad. Es corta y no llega a los 1.710 metros de altura que tiene el puerto de Piqueras. La zona se encuentra en obras, en este abril de 2024, por la intervención en las travesías, que conlleva la construcción de una pequeña rotonda a la altura de la calle Piqueras en la avenida de Valladolid.

La calle Piqueras acoge gran parte de las instalaciones de la Cooperativa de Piensos de Soria, Copiso, con entrada por la avenida de Valladolid y ahora con menos trasiego de vehículos y personal tras la marcha a la nueva sede en el polígono de Valcorba. En esta zona hay también naves de Constructo.

Los ojos del fotógrafo (autor de la imagen que ilustra esta información y de la galería que le acompaña), Mario Tejedor, nos permiten reparar en que las tres principales empresas que hay en esta calle comienzan por 'co': a las ya citadas (Copiso y Constructo) hay que añadir el Corte Chino, en la parte derecha.

"Piqueras-sierra y puerto es lástima que no haya llegado a ser Piqueras-túnel. ¡Otro viejo proyecto de los sorianos que sabían 'de qué van las cosas' y que instaron una y mil veces a la Administración del Estado, desde las administraciones menos poderosas -provinciales y aún interprovinciales- que se taladrara el monte -luego se han taladrado tantos-, para que esa cerrazón invernal del puerto se aboliera para siempre! Pero no llegó a ser Piqueras-túnel”. No le faltaba razón al que fuera cronista de Soria a la hora de poner sobre la mesa esta reivindicación del túnel, que se hizo casi eterna. Las palabras de Miguel Moreno datan de 1990, año en que se publicó el libro Todas las calles de Soria, y todavía habría que esperar más de tres lustros para que se hiciera realidad el túnel, que se abrió en octubre del año 2008.