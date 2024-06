Cuadrilla El Salvador, un año con fechas muy especiales

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cuadrilla de El Salvador: Avenida de la Constitución, 6. Alquiler.

Jurados: María Garcés García y Francisco Hernando Delso.

Secretarios: Ismael Palomar y María Isabel Hernando.

Cuatros: Sergio de Miguel, Iván Bueno, Javier López y José Luis Calonge.

María, la jurada, explica que llevaban tiempo con la idea rondando en la cabeza de dar el paso al frente pero «los niños eran pequeños, hemos preferido esperar a apuntarnos a que crecieran un poco para que les quedara el poso de las fiestas, que las disfrutaran». Ahora ya tienen nueve y once años. Y añade: «Al final los amigos de la peña nos animaron y el Martes a Escuela bajé a apuntarnos. Hemos vivido las fiestas con la familia, con los amigos, en la peña... Nos faltaba la experiencia de vivirlas como jurados», asegura.

«La única condición que me puso mi marido es que la cuadrilla tenía que ser El Salvador ya que se ha criado en la Barriada y le tiene mucho cariño a este barrio que además, es el nuestro ahora también. A mi no me hubiera importado tampoco La Blanca, la cuadrilla a la que yo pertenecía antes. Pero tuvimos suerte y a la primera hemos podido ser jurados de El Salvador», indica María.

Y es que la cuadrilla de El Salvador llegó a tener cinco parejas postulantes «pero hubo tres que se fueron recolocando en otras cuadrillas y, al final, a enero llegamos otra pareja y nosotros. Como la otra pareja no cumplía con todos los requisitos al final no tuvimos que ir ni a sorteo, así que lo tuvimos fácil», explica.

Respecto a su día preferido, ambos eligen el Jueves La Saca. «Nuestro logotipo es la puerta de los corrales de Cañada Honda y dentro de la cuadrilla tenemos una réplica exacta hecha a medida. Es un día que pone los pelos de punta a todos los sanjuaneros», indica la jurada. Además, añade: «Este año es el cumpleaños de mi hija». No ha podido ser más redondo ya que «el pasado día del Lavalenguas celebramos el cumpleaños de mi hijo, que precisamente nació un Lavalenguas». María indica que «como jurada y peñista sé que también voy a disfrutar mucho del desfile del Domingo vestidos de piñorros con nuestra caldera y, también, del Lunes de Bailas». Sin olvidar el Miércoles El Pregón «con Soria entera en la plaza Mayor esperando que llegue el momento» de comenzar las fiestas.

Por último, en lo que se refiere a sus primeras sensaciones con los toros, María indica que «vemos todos parejos, muy igualados. Parecidos en fuerza, peso y bravura. Esperemos que hagan un buen papel el Jueves La Saca y que lleguen todos a la plaza», desea.