Rapidísimo encierro del Lavalenguas con todos los novillos en los corrales en 10 minutos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Rapidísimo encierro el protagonizado apenas hace unos minutos en Valonsadero con todos los novillos descansando ya en los corrales de Cañada Honda en la primera subida y una duración de diez minutos. El festejo ha comenzado a las 08.05 horas y ha concluido a las 08.15 horas con los doce novillos en los chiqueros. Aquí puedes verlo en fotos.

Unos animales que han mantenido el grupo en la primera subida y no han protagonizado ningún susto, trotando por la pradera muy hermanados conducidos por una treintena de caballistas y gente a pie. Las sensaciones de los encargados del encierros han sido muy buenas por el comportamiento de los animales procedentes de la finca de Brihuega, en Guadalajara.

El último toro en entrar a los corrales lleva el número 31, Tanguero, colorado. Los otros 11 han entrado juntos. El toro número 29 tiene un cuerno partido, de nombre Castellano y que será sustituido a lo largo de esta jornada. En un abrir y cerrar de ojos el encierro ha concluido y han sido muchos los sanjuaneros que no han llegado a tiempo para poder verlo en una mañana que ha amanecido fresquita pero que se irá entonando ya que la previsión es alcanzar los 25 grados.

Encierro del Lavanlenguas.HDS

Los animales descansan ya para ser esta tarde los protagonistas indiscutibles del festejo del Lavalenguas que comenzará tras la llegada a Valonsadero de la comitiva oficial de jurados y autoridades que saldrá a las 18.00 horas desde la plaza Mayor.