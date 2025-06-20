San Juan 2025: encuentro entre los toreros y el ganadero del Sábado Agés

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tarde taurina en Soria con tres toreros y un ganadero que pronto se medirán al coso de San Benito de Soria. Los protagonistas del Sábado Agés de San Juan 2025 comparecieron en la tarde de este jueves en el Centro Cultural Gaya Nuño de Soria. También se presentó el vídeo promocional del festejo y José Luis Marcuello, propietario de la ganadería Los Maños explicó en fotos los toros reseñados: morfología, reatas, nombres, antecesores y su juego...

"Se trata de una corrida baja, bonita de hechuras y muy en tipo" apuntaba Marcuello. La terna formada por Joselito Adame, Rubén Sanz y David Galván se mostraron ilusionados con el festejo, encantados con los ocho toros descritos por Marcuello y con ganas de verse las caras en el ruedo. También hablaron de la situación profesional de cada uno y su temporada. La tarde pasó entre vivencias y anécdotas.

El horario de taquilla es de 11.00 a 14.00 horas y de 17:30 a 20:30 horas de lunes a viernes. También se pueden a adquirir entradas y abonos a cualquier hora y día de la semana en www.tauroemocion.es

Los carteles de la feria de San Juan 2025 son los siguientes: