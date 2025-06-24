El tiempo para las fiestas de San Juan de Soria: del 'fresco' a los 35 grados

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan 2025 de Soria ya tienen previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cuenta con la pronóstico a una semana vista que engloba los seis días de celebraciones y que deja novedades respecto a las últimas jornadas. En un principio no hay tormentas ni granizo a la vista, pero sí una bajada de temperaturas que se irá remontando hasta llegar a los 35 grados.

Cronológicamente, el Miércoles el Pregón estará marcado por un notable descenso de temperaturas. Para Soria se esperan de 14 a 26 grados, seis menos que en la jornada precedente. Podrán llover de madrugada, pero el día se irá despejando y se espera que no haya ni una nube a la hora del Pregón, cuando además el viento estará calmado

El Jueves la Saca la horquilla térmica será mayor, con entre 12 y 29 grados en Soria, con lo cual para madrugar conviene llevar chaquetilla. El no pasar de los 30 grados puede ser positivo para el desarrollo de la traída de ganado desde Valonsadero al no ser tan agotador como en otras ediciones. Sol radiante en el cielo y un 0% de probabilidades de lluvia prometen una Saca de postal.

Tampoco se verán nubes ni lluvias el Viernes de Toros. Ni precipitaciones ni viento en la previsión de la Aemet, pero sí algo más de calor: entre 13 y 32 grados. Sombrero, gorra y protección solar parecen obligados tanto para quienes se sienten en el coso de San Benito como para quienes se disfracen y vivan el ambiente fuera en el día más irreverente de las fiestas de San Juan de Soria.

El Sábado Agés aparecerá alguna nube pero no hay que confiarse. El índice UV sube a 11 puntos (riesgo máximo) y no se prevén lluvias o tormentas que puedan refrescar. Tanto es así que las temperaturas mínimas serán de 15 grados y las máximas de 34.

Para el Domingo de Calderas, vestirse de piñorro o piñorra tendrá que ir acompañado de un botellín de agua o un abanico usado con salero: hasta 35 grados de temperatura máxima, una cifra 'dura' para llevar enaguas. Las mínimas de 17 grados tampoco es que ayuden mucho a refrescar. Eso sí, en este caso alguna nube suelta eleva al 20% la probabilidad de lluvias.

Finalmente el Lunes de Bailas, marcado por las tormentas en más de una ocasión, parece en un principio tranquilo aunque la Aemet puede actualizar sus previsiones. De 18 a 34 grados, se levantará un poco de brisa y alguna nube puntual eleva al 25% la probabilidad de lluvia.

En resumen, el tiempo para las fiestas de San Juan de Soria 25 irá 'de menos a más'. Tras un Miércoles el Pregón fresco y un Jueves La Saca Agradable las temperaturas irán subiendo hasta un Domingo de Calderas de mucho calor. Las lluvias, hacia el final de las celebraciones, no parecen de momento ni muy probables ni muy copiosas en caso de producirse. Este año la chaquetilla podrá quedarse en casa durante la mayor parte de los días.