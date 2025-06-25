Sergio Pérez abre la puerta grande y Hermoso de Mendoza corta una oreja en Soria

Sergio Pérez durante su faena a uno de sus toros.MONTESEGUROFOTO

Soria

TOROS DE EL CANARIO

Incidencias: casi lleno en los tendidos del coso taurino de San Benito de la capital soriana.

Leonardo Hernández: Silencio y vuelta al ruedo.

Guillermo Hermoso de Mendoza: Ovación y oreja.

Sergio Pérez: Vuelta al ruedo y dos orejas.

Apertura de la Feria Taurina de San Juan con la corrida de rejones que se ha saldado con el gran triunfo del rejoneador salmantino Sergio Pérez, quien desorejó a su segundo y abrió de par en par la puerta grande de la plaza soriana.

El rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza se llevó una oreja mientras el pacense Leonardo Hernández tuvo que conformarse con una vuelta al ruedo.

En su primer par, silencio para Leonardo Hernández tras una faena sobre el caballo despacito. Clavó tres pares en larga distancia. Un rejón algo trasero y otro medio rejón arruinaron sus posibilidades de trofeo. Necesitó del descabello. En su segundo, el descabello en dos ocasiones le privó de una oreja que merecía hasta la suerte suprema. La vuelta al ruedo fue el consuelo.

En su primero, Guillermo Hermoso de Mendoza paró al toro sobre el caballo. Ofreció algunas complicaciones el astado. Un rejón primero y un segundo más certero con ovación. En el segundo estuvo mucho más atinado lo que le valió una oreja tras el rejón de muerte.

Sergio Pérez, por su parte, cuajó una buena actuación en su primero y el público pidió insistentemente una oreja que la presidencia no concedió. Tuvo que conformarse con una vuelta al ruedo, y en el segundo destapó el tarro de las esencias con una gran faena y un rejón de castigo definitivo, lo que le dio las dos orejas.