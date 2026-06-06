Las cuadrillas de San Juan ya tienen sus toros en el Lavalenguas

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Misión cumplida en el Lavalenguas. Las cuadrillas de San Juan ya tienen sus toros asignados para los próximos festejos sanjuaneros, La Compra, el próximo domingo; La Saca, el 25 de junio, y también, por añadidura, los astados del Viernes de Toros.

Los primeros en elegir fueron, gracias al azar, los jurados de Santo Tomé, San Clemente y San Martín, que no se lo pensaron dos veces y escogieron a 'Costurito', el número 50, el único de los 12 que no quiso salir a la cañada cuando le abrieron las puertas de los corrales.

"Lo han intentado varias veces, una y otra vez, pero no ha sido posible, no ha querido salir a la pradera y lo han dejado que descanse", narró la jurada de Santo Tomé, San Clemente y San Martín, Noelia Delso, que además es la portavoz de todos los alcaldes de barrio de este 2026.

Después de ellos y por riguroso orden fueron eligiendo astado el resto de jurados.

A cada uno de los toros de Valonsadero le corresponde, por asociación de número, uno de los novillos que descansan en la plaza de toros y que también llegaron el día del Desencajonamiento para desembarcar directamente en la Chata.

"Nosotros le teníamos claro, es el que nos habían aconsejado nuestros colaboradores", añadió Delso sobre el proceso de selección antes de que los toros fueran saliendo, de uno en uno, al exterior de los corrales, excepto precisamente el suyo que se hizo el remolón y finalmente se salió con la suya de quedarse al margen de la fiesta. También estaban contentos porque el que le corresponde en la plaza, el número 25, 'Saciadoro', es el que querían.