El encierro de la Comprilla en imágenes

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
14.06.2026 | 12:26
Actualizado:
14.06.2026 | 12:26
El encierro de la Comprilla de este año arrancó puntual, a las ocho de la mañana,
mañana ligeramente nublada y más fresca que a lo que estamos acostumbrados estos últimos días, parece que el tiempo está de cambio. El monte Valonsadero comienza una nueva mañana sanjuanera con los primeras canciones de los chiringuitos y algún que otro canto afinado de las canciones de nuestras fiestas.
Algunos corredores comenzaron a mover los toros desde primera hora, al entrar los caballos estos ya estaban calientes y en apenas tres minutos los toros con
los números 14, 15 y 28 ya habían entrado al corral lo que llevó a más de uno a pensar que la jornada sería llevadera. Nada más lejos de la realidad. Quienes habían seguido el Lavalenguas sabían bien de lo que eran capaces aquellos animales: poco dóciles, con carácter y con unas ganas de embestir que no auguraban una mañana tranquila. Casi medio centenar de caballistas de la Asociación de Amigos de la Saca se pusieron manos a la obra para conducir el ganado desde la pradera hasta los corrales de Cañada Honda.
Lo que vino después confirmó los peores presagios. Solo cuatro toros más entraron en la siguiente tanda, la cual tardó, y los comentarios sobre lo indómito de los astados de este año no cesaban entre los observadores. De hecho, este encierro de la mañana, que no suele dejar heridos, en este caso si hubo que lamentar varias atenciones,
un hombre fue envestido cuando el astado por fin entró al corral, al menos otro fue trasladado en camilla.
Así, con esfuerzo y sudor, la Comprilla avanzó hasta las once de la mañana, cuando tras tres largas horas de encierro, y con tres toros que nunca llegaron a entrar en los corrales superiores y tuvieron que quedarse en los de abajo, se di por finalizado el encierro, y ya son varios los sanjuaneros que guardan hueco para contemplar una Compra que se promete
tan emocionante como peligrosa.
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla
La mañana de la Compra fue intensa en Cañada Honda FRANGARCIAFOTO
Encierro de la Comprilla