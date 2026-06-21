Santa Catalina pide ayuda a la asociación de jurados para portear la caldera y la santa por falta de colaboradores

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Un «problema puntual» con los cuatros ha llevado a los jurados de la cuadrilla de Santa Catalina, Raúl Carnicero y Graciela Carrillo, a ponerse en contacto con la Asociación de Jurados para «pedir nuestra colaboración y ayudarles a portear la caldera y la santa durante las procesiones del Domingo de Calderas y el Lunes de Bailas».

Un ‘SOS’ lanzado por los alcaldes de barrio que explica así el presidente de la asociación, David Romero: «El jurado me escribió el martes comentándome la situación y el miércoles bajamos a la cuadrilla una representación de la junta directiva. Nos indicó que durante la Compra había surgido un problema con sus colaboradores y pidió nuestra colaboración para portear la caldera y la santa durante las procesiones del domingo y el lunes. Una labor que realizan los cuatros». El jurado no comentó más a mayores «únicamente que los colaboradores no querían desfilar».

Por este motivo, Romero recogió el guante lanzado por Santa Catalina y trasladó a la asociación la situación planteada reconociendo que entre sus estatutos «se recoge la posibilidad de prestar ayuda a unos jurados que así lo necesiten pero sin interferir para nada más en el devenir de la cuadrilla». Y es que, asegura, «los que llevan la cuadrilla son los jurados. Nosotros podemos ayudar de forma puntual pero no interferir en nada más». Por ello, «se trasladó a los socios el escenario sobrevenido y algunos se animaron y ayudarán en esta tarea. Otros, por motivo de peso o edad no pueden realizar esta labor pero sí han indicado que desfilarán en la cuadrilla de Santa Catalina», explicó Romero.

Por su parte, el jurado de Santa Catalina, Raúl Carnicero, no quiso ahondar mucho más en la situación sobrevenida asegurando que «ya está solucionado». Sí confirmó el problema surgido con sus cuatros ya que «si yo pido ayuda, será por algo», aunque intentando quitar hierro al asunto. «Para desfilar con la caldera y la santa únicamente necesitamos cuatro personas», destacó Carnicero agradeciendo la colaboración que se va a prestar por parte de la asociación de los jurados de cuadrilla y pidiendo «a la gente que se anime a desfilar en la cuadrilla de Santa Catalina».

El presidente de la Asociación de Jurados de Cuadrilla subrayó, además, que «tras conocer el problema ocurrido en Santa Catalina me puse en contacto con la concejala de Festejos del Ayuntamiento, Ana Alegre, para que, como última responsable de las próximas fiestas de San Juan, conociera la situación de primera mano. Considero que lo debe saber así como que desde la asociación vamos a prestar esa ayuda que se nos ha pedido». También el propio jurado reconoció este extremo: «Se ha informado al Ayuntamiento porque junto a las cuadrillas son los que sacan las fiestas de San Juan adelante».