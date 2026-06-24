El tiempo en el arranque de las fiestas de San Juan de Soria: sol, viento y probabilidad de tormenta

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan de Soria se viven en la plaza, en el monte, en las calles y en el Duero, así que el tiempo es un factor clave para disfrutarlas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha lanzado ya una primera predicción específica para la ciudad y su entorno que tiene sol -como buen ingrediente sanjuanero- pero también viento y posibilidad de alguna tormenta o de lluvia en la tarde del Miércoles el Pregón. Para la Saca las temperaturas se suavizarán, algo positivo para el festejo, pero de nuevo las tormentas pueden hacer acto de presencia a partir del mediodía.

Para el Miércoles el Pregón la Aemet prevé las horas de más calor entre las 15.00 y las 17.00 horas, cuando la ciudad alcanzará los 35 grados. Entre las 15.00 y las 20.00 horas, la probabilidad de tormenta alcanza el 55%. A última hora de la tarde pueden registrarse chubascos y actividad tormentosa según la Aemet, lo que puede afectar a la corrida de rejones o a la recepción de los jurados en el Ayuntamiento de Soria.

Respecto al viento, a las 18.00 h se esperan las rachas más intensas, hasta 48 kilómetros por hora, por lo que conviene prestar atención a la evolución del cielo y asegurar objetos ligeros en balcones, terrazas y zonas de celebración según señalan desde Meteorología. Se recomienda beber agua, evitar esfuerzos en las horas centrales del día, buscar sombra y protegerse del sol.

A partir de las 21.00 horas, las temperaturas bajarán de forma progresiva, desde los 32 grados hasta los 28 grados previstos a las 23.00 horas, en el momento clave del Miércoles el Pregón. En las primeras horas del Jueves La Saca, Aemet prevé entre 27 grados a medianoche y 21 grados a las 8.00 horas, lo cual engloba tanto a las verbenas como a los más madrugadores para ir a Valonsadero.

Ya en la página web de la Aemet, la predicción del tiempo en Soria para el Jueves La Saca contempla una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados, más baja que la de la jornada precedente y que puede ayudar a que el cansancio de toros y caballos sea menor. No obstante, en la franja de las 12.00 a las 18.00 horas la probabilidad de "tormenta y lluvia escasa" llega al 90%, así que es factible que algún chaparrón refresque la fiesta.

Según señalan fuentes oficiales, esta predicción especial local por intervalos horarios de Aemet se irá actualizando en las redes sociales de la Subdelegación del Gobierno durante estos días.