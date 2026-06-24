La Peña Ilusión sanciona y aparta a su presidenta por cobrar cuotas al margen de la organización

Una de las piezas expuestas en una muestra de la Peña La Ilusión de SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta Directiva de la Asociación Cultural Peña Ilusión se ha reunido este Miércoles El Pregón con carácter de urgencia para tratar un único punto: la apertura de expediente disciplinario contra la socia y presidenta de la Junta de San Juan, Soraya de la Iglesia Fernández, tal y como informaron fuentes de la asociación a través de un comunicado difundido a los medios de comunicación.

En la misma nota de prensa, la junta directiva indica que «los hechos probados que motivan el expediente son haber incorporado nuevos socios y cobrado cuotas al margen del procedimiento aprobado, y haber utilizado de forma fraudulenta material administrativo de la asociación (sello y hojas membretadas) ante terceras personas ajenas a la misma».

La Junta «considera estos hechos ‘faltas muy graves’, por lo que acuerda la suspensión provisional como socia y su baja cautelar con efecto inmediato, quedando impedida de participar, representar a la peña o formar parte de cualquier evento o acto de la Asociación», apunta el comunicado que añade que «el expediente se presentará en la próxima Asamblea General para su resolución definitiva».

Hay que recordar que las peñas sorianas tienen unos estatutos muy claros con unas férreas normas a la hora de nuevos integrantes. Es necesario contar con padrinos pertenecientes a la peña en cuestión, se entra en un sorteo ya que las peticiones son muchas, y el dinero que se paga en forma de cuota sigue un camino claro. Al parecer ninguna de estas premisas se hubieran cumplido en este caso llevando a La Ilusión a tomar medidas ejemplarizantes.