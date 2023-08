Un antiguo anuncio de Rioseco de Soria se hace viral y provoca más de mil llamadas

Verónica Reglero Soria

«En Rioseco de Soria están buscando a una familia con hijos para que no se cierre el cole. Dan casa enorme con jardín y garaje enorme compartido y trabajo. Alquiler muy barato entre 150 y 180 euros al mes. Dan prioridad a familias con niños pero si no encuentran, también estarían dispuestos a otras opciones. Se ofrece trabajo fijo e indefinido y, por otro lado, facilidades para abrir una tienda en el pueblo». Este es el anuncio, ya obsoleto, que se ha viralizado en redes sociales en los últimos días y que ha provocado el caos en Rioseco.

El anuncio fue real en su día, hace tres años, pero seguramente por un recordatorio de Facebook que le saltó a algún usuario ha vuelto a circular por redes sociales pasando de grupo en grupo y ha provocado que a Juan José Sevillano, concejal del Ayuntamiento, le esté sonando el móvil continuamente de gente interesada en esta oferta de trabajo y casa en el medio rural soriano.

«Estoy recibiendo más de 20 llamadas por minuto. En tres días, porque esto comenzó a pasar entre los grupos el pasado sábado, he tenido más de mil llamadas. Ya no cojo el móvil. Únicamente lo tengo abierto para que me salen las llamadas de los números que tengo guardados en mi agenda. Si me contactan por WhatsApp envío un mensaje que corto y pego informando de que el anuncio es antiguo y que no estamos buscando a nadie ni tampoco tenemos en este momento disponibilidad de ofrecer ni trabajo ni casa», indica. De hecho, respecto al colegio, «este curso irán siete niños al colegio por lo que no está en peligro.

Sin embargo, el asunto se ha viralizado hasta tal punto que, incluso, me ha llamado la directora del centro para interesarse por la situación y lo que estaba pasando». Es más, añade, «he tenido que hablar con la chica que lleva la tienda y que llegó precisamente por la oferta de trabajo real porque pensaba que habíamos vuelto a lanzarla por tener algún problema y nada más lejos de la realidad. La familia lleva ya tres años asentada en el pueblo y estamos muy contentos», asegura. «Es increíble todo lo que está pasando. Imposible de imaginar».

Y continúa: «Cuando lanzamos el anuncio, hace tres años, realizamos una selección entre la gente interesadas y, de hecho, hay una familia que vive en el pueblo desde entonces. Ha abierto la tienda que da servicio a los vecinos y un nuevo niño en la escuela desde entonces». Pero el mundo de la tecnología y del 3.0 en el que estamos sumidos ha hecho que el anuncio vuelva a estar de plena actualidad. Sin embargo, asevera Juanjo, «es una oferta que genera falsas expectativas en la gente. Ya tuvo mucha repercusión, hace tres años, cuando lanzamos la oferta verdadera». Precisamente en ese momento el error, como ahora ha vuelto a quedar de manifiesto, fue incluir en el anuncio su número móvil del trabajo. Es autónomo y el asunto le está generando un quebradero de cabeza importante. «No hay forma de atajarlo. Me han llamado de Cuba, de Perú... También gente que no tiene papeles y que ve en este anuncio una salida a su situación... Es increíble como las redes sociales han viralizado este asunto».

El edil lamenta la repercusión que ha tenido el antiguo anuncio que ha provocado que esté pensando en cambiar de número de teléfono. «Voy a esperar unos 15 días para ver si la cosa se tranquiliza y el asunto se relaja ya que tengo todo en el móvil pero si sigue igual cambiaré de número».