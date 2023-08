Tensión entre Serrano y Pardo durante la previa del Numancia-Atlético en El Burgo

Redacción Soria

Que las relaciones entre el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, y el alcalde de El Burgo Osma, Antonio Pardo, no atraviesan por su mejor momento, es un hecho evidente. Los encontronazos entre ambos políticos han sido constantes desde que el PP acometiera la absorción de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO), y la bonanza tan solo duró el tiempo en que los populares confirmaron como cabeza de lista a Pardo en las elecciones municipales para la Villa Episcopal, tras una legislatura azarosa con doble alcalde.

Pero la tregua duró poco y este jueves han vuelto a quedar patentes las diferencias entre Serrano y Pardo. El presidente de la Diputación. tal y como es tradición en los últimos años, inicialmente no había sido invitado ni a la ofrenda floral ni a la comida previa al encuentro entre el Numancia y el Atlético de Madrid. La citada ofrenda floral se ha celebrado en la Catedral de El Burgo de Osma, dentro de los actos que componen el Memorial Jesús Gil y Gil.

Ofrenda floral en la Catedral de El Burgo.HDS

Fuentes cercanas al Uxama manifestaron que hasta el miércoles por la noche Serrano no estaba invitado, aunque la invitación llegó este mismo jueves por la mañana por parte del presidente del Sporting Club Uxama, Ángel Muñoz. Sin embargo, en El Burgo algunos seguían pensando que el presidente de la Diputación no estaba invitado, al no conocer el cambio que se produjo por la mñana

Serrano fue así tanto a la ofrenda floral como a la comida. Quien no acudió a la ofrenda fue Antonio Pardo, según testigos, visiblemente molesto por la presencia de Serrano, de la que el Ayuntamiento no tenía constancia, según han asegurado fuentes municipales, algo que sorprende ya que la presencia del 'alcalde de alcaldes' en un municipio suele ser advertida al consistorio de turno.

En la comida, que tuvo lugar en el comedor Doña Remedios del restaurante Virrey Palafox, Serrano ocupó un puesto en la mesa presidencial, al parecer porque le cedió el puesto el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, hijo del mítico presidente del club rojiblanco. El presidente de la Diputación, sin embargo, niega este hecho.

Una negación lógica, ya que la cesión no se le comunica, sino que se hace previamente. Testigos presenciales aseguran que inicialmente, en la mesa presidencial, se colocaron tarjetas con los nombres de las personas que debían ocupar los lugares, y que finalmente fueron retiradas por personal del restaurante antes de la llegada de los invitados. Presidió la misma el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. A su derecha, Benito Serrano, y a su izquierda, Antonio Pardo. Toda una estampa.

Serrano también ha negado que se hubieran producido momentos de tensión entre él y Pardo, aunque testigos presenciales no solo lo confirman sino que añaden la sorpresa de los dirigentes del Atlético de Madrid en este sentido.

Durante el acto se ralizaron diferentes reconocimiento, como el del Atlético de Madrid al Ayuntamiento de El Burgo de Osma, y otros al SC Uxama, un cocinero del Virrey Palafox, el C.D. Numancia o a Severino Gil.

Los problemas arrancan desde que Pardo y el PP presentaron distintas candidaturas a las elecciones municipales para la localidad de Recuerda. Pardo no incluyó a su 'enemigo íntimo', el ex alcalde Miguel Cobo, pero el partido sí lo hizo. La lista de Pardo fue presentada con anterioridad, y la Junta Electoral de Zona de El Burgo de Osma se basó en este criterio para dar validez a esta, en detrimenta de la oficial del PP. Los populares recurrieron la decisión, pero su recurso fue rechazado.

La segunda parte de este enfrentamiento se vivió cuando el PP dio a conocer la lista de sus diputados provinciales, en la que no se encontraba Antonio Pardo, que alcanzó la Alcaldía gracias a un pacto con el concejal de Vox, algo que fue interpretado como un ajuste de cuentas. Era la primera vez que El Burgo de Osma se quedaba sin representación en la institución provincial.

El asunto, lejos de amainar, promete nuevas entregas ya que es normal que ambos vuelvan a coincidir en otros actos.