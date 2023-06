Serrano rechaza que la exclusión de Pardo de diputado en El Burgo sea una 'vendetta'

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha rechazado que la exclusión del alcalde Antonio Pardo como diputado provincial por El Burgo de Osma (por primera vez en democracia no habrá un representante burgense en la institución), se deba a una 'vendetta'. En declaraciones realizadas este miércoles a Heraldo Diario de Soria, poco antes del homenaje a los jurados en el Aula Magna Tirso de Molina.

Serrano ha señalado que de los 97 concejales del PP pertenecientes al Partido Judicial de El Burgo de Osma, "93 han avalado" la lista en la que se encontraba la propuesta de los alcaldes de Langa y San Leonardo, Iván Andrés y Jesús Elvira, respectivamente, y del concejal de San Esteban, Daniel García.

Pardo, que gobierna en la Villa Episcopal con el apoyo del concejal de Vox, protagonizó durante la campaña un desencuento con los populares a cuenta de la representación del PP en Recuerda, frustrando la candidatura de su 'enemigo íntimo' Miguel Cobo, regidor durante dos años tras un pacto con los socialistas que 'descabalgó' al actual alcalde, quien recuperó el bastón de mando en la recta final del mandato.

Serrano ha justificado la inclusión de los nuevos diputados en que "han conseguido alcaldías muy difíciles" y que tienen "salvo Elvira, que lleva ya varios años en política", un perfil de "gente joven", al igual que los suplentes que van en la lista, representantes de Espejón y Ucero.

"Cuatro personas se postularon para ser diputados", ha señalado, a la par que ha reconocido que "Antonio Pardo" no acudió a los juzgados de El Burgo para la presentación de los candidatos, que han sido proclamados por la Junta Electoral de Zona de El Burgo. "Es el procedimiento reglado, tenemos 97 concejales electos del Partido Judicial de El Burgo y se presentaron 4, y fueron avalados". En este punto ha rechazado cualquier 'maniobra' para apartar a Pardo: "Es la democracia", ha significado. "El apoyo ha sido masivo, al cien por cien, nada de vendettas. Aquí lo que hay es un reconocimiento al trabajo de todos los concejales en sus pueblos".

ALMAZÁN

En cuanto a la dimisión de Santiago García como concejal de Almazán, tras ir de cabeza de lista por los populares en las pasadas elecciones municipales, con victoria muy clara del socialista Jesús Cedazo, Serrano ha reconocido que el ya ex edil le llamó este miércoles para comunicarle su decisión. "Hemos tenido una conversación formal, muy cordial, y ha alegado motivos personales. Me ha dicho que lo ha meditado y que al final ha tomado la decisión de dimitir. Es una persona fantástica, una 'máquina' como empresario, pero a veces los resultados electorales pueden generar frustración o no cumplir las expectativas previstas. Es nuevo en política y la decisión puede no ser la misma cuando ya llevas tiempo en ella.

El presidente de los populares sorianos ha argumentado sobre la exclusión de García de diputado provincial, en beneficio del número 5 en la lista. José Antonio de Miguel, que "quería ir con un equipo que me cubriera determinadas facetas, y uno de ellos es José Antonio de Miguel. Es mi equipo, lo expliqué y lo entendió todo el mundo. Hay que lllevar un equipo, no a ver cómo sale".

Para finalizar, ha reiterado su "respeto" a la decisión de García: "Hubiese hecho una buena labor. Le he transmitido mis mejores deseos y él ha hecho lo mismo. Es una persona fantástico, su integridad es total, trabajador y con una ilusión tremenda cuando entró en política".