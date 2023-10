El «nulo» funcionamiento del ATI de Garray enzarza a PP y PSOE

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) de Garray enfrentó este miércoles a PP y PSOE debido a la situación que atraviesan estas instalaciones que no terminan de despegar. El grupo de diputados socialista, con Carlos Llorente al frente, ofreció una rueda de prensa en la que tildó de «cementerio de elefantes» esta infraestructura recordando que ha supuesto un desembolso para la Diputación cercano a los cinco millones de euros «entre lo que ya está ejecutado y lo presupuestado para 2023». De hecho, recordó, «para este año se había incluido una partida de 500.000 euros para un centro de operaciones de movilidad aérea del que no tenemos noticias de que se haya iniciado el expediente para la redacción del proyecto».

Además, el PSOE denunció que la Diputación no ha ingresado la tasa por el estacionamiento de los cuatro aviones Hércules que llevan aparcados en el ATI desde el pasado marzo de 2021. La tasa se aprobó a finales de 2021 por lo que desde el 1 de enero de 2022 ya estaría en vigor y en disposición de cobrarse. En este punto, Llorente indicó que el PSOE calcula que «se han dejado de ingresar 34.500 euros mientras que los gastos que está ocasionando para las arcas provinciales la vigilancia y los seguros por mantener allí las aeronaves superan los 250.000 euros».

El presidente de la Diputación, por su parte, Benito Serrano explicó el mismo miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que la tasa se la están cobrando a los gestores del aeródromo y que luego la administración la recuperará en la liquidación de final de año. Así lo explicó: «La liquidación se hace cuando está aprobada la tasa, antes no se puede hacer. Ahora se hará la liquidación y no tiene más. La tasa por cuestiones técnicas la tiene que cobrar el regente del aeródromo y ahora la Diputación liquidará al regente. Todo ello debido a cuestiones de permisos de seguridad y de aviación civil. La regencia del aeródromo la lleva Airpull que es la empresa que cobra esas tasas».

Por su parte, el PSOE recordó que el pasado 29 de septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica publicaba en el BOE la resolución en la que se formulaba el informe de impacto ambiental de modificación del aeródromo por evaluación simplificada de la ampliación de la pista. Por tanto, «la pelota está ya en el tejado de la Diputación». Sin embargo, «mientras llegaba este trámite, la institución no ha ido haciendo sus deberes ni ha avanzando en temas que quedan pendientes como tener a su disposición todos los terrenos necesarios y así como la justificación de la utilidad pública». En este sentido, Serrano respondió que «únicamente quedan dos parcelas por expropiar, que no son muy grandes y que no afectan a la ampliación de la pista. Si no hay acuerdo entraremos en expropiaciones forzosas, a las que no podíamos llegar hasta ahora al no tener determinados permisos, ya que afectan al proyecto de desarrollo posterior que se quiere hacer en el aeródromo», puntualizó Serrano que añadió que «se ha producido una paralización de una licencia durante un tiempo que es excesivo. No sé si las quejas de algún diputado provincial causaron efecto porque a los pocos días se resolvió con la licencia ambiental de AESA. A partir de ahí estamos trabajando ejecutando la ampliación de la pista». Y es que, lo tiene claro: «Tenemos que gastar el dinero que tenemos en nuestro presupuesto lo antes posible. Hemos tenido reuniones y estamos trabajando para que la pista se pueda comenzar a construir. También estamos a expensas de la meteorología de cara a que se pueda echar el hormigón»