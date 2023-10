El concejal de Vox en El Burgo deja el partido pero no el escaño

Publicado por Ana Hernando Verificado por Creado: Actualizado:

El teniente de alcalde de El Burgo de Osma, Miguel Ángel Miguel Andrés, se da de baja en el partido por el que fue elegido en los pasados comicios electorales del 28 de mayo, Vox.

En su comunicado a través de las redes sociales, el concejal burgense ha asegurado que “esto no afecta a mi labor municipal dentro del grupo político, ni al compromiso firmado con mi socio de gobierno para trabajar por los burgenses, en función del pacto que se firmó en su día”, afirma.

Miguel Andrés dejará por tanto de tener carnet de partido político que dirige Abascal, pero no renuncia a los colores, por lo que seguirá siendo concejal de Vox pero como independiente, una fórmula que siguen muchos políticos en otras formaciones a la hora de presentarse por una lista electoral.

No será, por tanto, concejal no adscrito, sino que, simplemente, no será miembro del partido, aunque represente en el Consistorio burgense sus siglas.

El teniente de alcalde burgense, que facilitó la gobernabilidad de la lista del PP presidida por Antonio Pardo, ha declinado hacer más declaraciones que las ofrecidas en Facebook, añadiendo que se trata de una decisión personal.

“Al igual que un médico puede decidir si inocula o no la eutanasia, las personas con un sentido común y un pensamiento crítico propio, que disciernen y que en todo momento convivimos con nuestra conciencia, nos enfrentamos a tomar decisiones a diario en función de las circunstancias que se están produciendo” ha manifestado el concejal burgense, que lleva la cartera de Cultura y Turismo.

Rompe así con su anterior filiación y señala que puede que este tipo de decisiones, que son “las que marcan nuestro devenir”, pueden no ser entendidas o comprendidas, ni justificadas.