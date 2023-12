Abejar abre las puertas del primer mercado de trufa negra de toda Castilla y León

Publicado por Raquel Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Soria se ha convertido en la primera provincia de toda Castilla y León en la puesta en marcha de una lonja de trufa negra fresca. Un proyecto pionero que se ha creado con el objetivo de implementar herramientas para el sector trufero que favorezcan el posicionamiento y competitividad en los mercados, mediante la cooperación entre todos los actores de la cadena de valor.

Puesta en marcha de la primera Lonja de la Trufa Negra de Castilla y León, ubicada en Abejar (Soria)RAQUEL FERNÁNDEZ

Concretamente, ha sido el municipio de Abejar el lugar escogido, “por haberse considerado el epicentro nacional de este producto”, para ser el enclave que durante toda esta campaña albergue un espacio que concentre la actividad de compra-venta de Tuber melanosporum.

Fue en la mañana de este jueves cuando se inauguró este primer mercado de la trufa por parte del Grupo Operativo ‘TuberLabel’, encargado del desarrollo del proyecto con una subvención de 394.897,87 euros, financiado en su totalidad con fondos procedentes del Instrumento de Recuperación Europeo, EU Next Generation.

El enclave que alberga esta lonja es un edificio cedido por el Ayuntamiento de Abejar para tal fin, concretamente la antigua fragua, que abrirá sus puertas todos los jueves de la campaña trufera, de 9.00 a 17.00 horas, y donde se realizará un sistema de pujas. Con anterioridad a la puja por los lotes, serán sometidos a un control de calidad y, además, los lotes ofrecidos a los mayoristas para su adquisición nunca serán inferiores a los 800 gramos.

Será Cesefor, entidad socia de TuberLabel, quien realice ese control de calidad de la trufa que llegue al mercado de Abejar. Fue ayer el técnico de área de Gestión Forestal y Recursos Naturales, entidad socia del GO TuberLabel, José Miguel Altelarrea, el encargado de presentar e inaugurar esta lonja pionera, subrayando en sus palabras que la creación de una lonja así es imprescindible para promover la trufa negra.

“Son mercados de cercanía que buscan las herramientas para que los truficultores puedan vender sus trufas. El sistema es sencillo, el truficultor trae su producto, se clasifica, se expone y el comercializador pujará por el lote que quiera. Será adjudicado si supera siempre un precio mínimo que indica el truficultor”, explicó durante la inauguración Altelarrea.

La creación de esta lonja de trufa negra ha contado con el respaldo de todos los miembros de la Asociación de Truficultores de Soria, “sin ellos no hubiera sido posible. Nos han apoyado desde el primer momento”, indicó el técnico de Cesefor.

El propio presidente de la Asociación de Truficultores de Soria, José Manuel Pérez, indicó que este mercado representa a todos los truficultores de la provincia y que se cumple un anhelo que viene de años atrás. “Nosotros siempre hemos querido tener un mercado trufero, pero cuando lo propusimos hace muchos años no se daban las condiciones necesarias, porque no había las plantaciones suficientes. Ahora, ha llegado el momento de llevar a cabo esta iniciativa, y además hacerla en un sitio que a mí personalmente me parece el más adecuado, que es Abejar que es la capital de la trufa. Espero que este mercado sea algo histórico y que sirva para desarrollar el sector de la trufa”, apuntó Pérez.

Estuvo presente en esta inauguración también la vicepresidenta de la Diputación de Soria, María José Jiménez, quien apuntó que la Diputación lleva más de 25 años apoyando con diversas subvenciones a este sector: “más de 2.000 hectáreas subvencionadas con aproximadamente 1 millón de euros invertidos”, explicó la vicepresidenta, resaltando el papel que se desarrolla cada año en Madrid Fusión, “donde nuestro objetivo es que se conozca todavía más nuestra trufa negra soriana. Allí, hacemos la subasta de la trufa y este año iremos de nuevo con una de las mejores trufas”.

Indicó, además, que el objetivo de las próximas reuniones con el sector trufero soriano es “intentar crear la marca de garantía de la trufa negra de Soria, para que sea conocida a nivel nacional e internacional”.

La alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, también presente en la inauguración de este mercado de compra-venta de trufa, añadió su agradecimiento “por ser Abejar la población escogida para la implantación de este proyecto”.

El ejemplo de Abejar servirá como piloto para su implantación en otras zonas. “Esta acción se enmarca en el objetivo de TuberLabel para el desarrollo de mercados pilotos, como ejemplo para su establecimiento en otras zonas productoras de trufa negra, contribuyendo a la comercialización de proximidad. Se pretende así dotar al sector primario de una metodología sencilla para su participación en el mercado, facilitándoles los mecanismos para conseguir la autonomía de los productores en su desarrollo, y así favorecer la expansión de mercados de trufa fresca en las zonas rurales productoras”.