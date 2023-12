La Diputación de Soria presenta el mayor presupuesto de su historia: 85 millones

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presupuesto de la Diputación Provincial ha tocado techo este año al presentar la cifra más alta de su historia rozando los 85 millones de euros. Unas cuentas que, tras la comisión celebrada este viernes, serán dictaminadas en el encuentro que tendrá lugar el próximo martes, 26 de diciembre, escasos días antes del pleno, donde serán debatidos para su aprobación, el 29 de diciembre. En concreto, la cifra es de 84.863.000 euros destinando a inversión 39.645.000 euros. De los casi 85 millones de euros, 19 millones corresponden a fondos europeos. Estas cantidades tienen que perfilarse con la incorporación de remanentes cuyos números todavía se desconocen. El año pasado el presupuesto ascendió a 79.900.000 euros.

Mientras tanto, y aunque desde el equipo de Gobierno de la Diputación declinaron realizar declaraciones, el PSOE sí ofreció una rueda de prensa en la que informaron de la propuesta presentada durante la comisión de Hacienda celebrada este viernes. «Hemos planteado pedir un crédito de 15 millones de euros para poder cofinanciar los proyectos de fondos europeos así como otros proyectos singulares en la provincia», destacó la portavoz socialista Esther Pérez.

Y es que, Pérez aseguró que «tras conseguir el dinero de fondos europeos hay que saber gestionarlo después para que no ocurra como nos ha sucedido con los parques de bomberos este año». No en vano, 1,3 millones de euros van destinados a los parques de Arcos, San Leonardo y San Pedro. «Un dinero que si las cosas se hubieran gestionado bien se podría dedicar a otras cosas», aseveró la dirigente provincial socialista. Pérez destacó que «en la propia comisión se ha reconocido que son unos presupuestos insuficientes para todas las necesidades que tiene la provincia». Por poner un ejemplo, «el otro día, en el Consejo de Alcaldes, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, reconoció que las necesidades de los bomberos ascienden a 14 millones que no aparecen en el presupuesto de 2024».

En opinión de Pérez: «Estamos en un momento importante donde los fondos europeos son una oportunidad única que no podemos dejar pasar ninguna convocatoria. Estos fondos hay que cofinanciarlos y tenemos que ser mucho más ambiciosos de lo que estamos siendo en el proyecto provincial». Por este motivo «hemos propuesto introducir un programa de interés provincial que englobe diferentes proyectos singulares». Evidentemente, continuó, «la cuantía que necesitaríamos sería inasumible pero tenemos que empezar por algún sitio. Creemos que es un momento clave para avanzar tanto en proyectos estratégicos sino también para implementar todas esas partidas que hemos visto que en el presupuesto de 2023 son insuficientes: carreteras, caminos, edificios, ruinas, maquinaria, contenedores de reciclaje...». Y añadió: «Tenemos algo tan importante también como es el PERTE del agua que viene cofinanciado por los ayuntamientos muchos de los cuales no pueden asumir la parte que les toca para poder llevar a cabo ese proyecto fundamental de digitalización del ciclo del agua y creemos que la Diputación tiene que hacer un esfuerzo importante». En este sentido, aseguró, «se comprometía el presidente en el Consejo de Alcaldes en que los ayuntamientos pusieran la menor parte posible pero nosotros pedimos que sea cero para que los ayuntamientos puedan acceder a estos programas».

Por todo ello, «nuestra propuesta es que la Diputación se endeude con un crédito de al menos 15 millones de euros para empezar a abordar este proyecto integral para la provincia de Soria con todos esos miniproyectos estratégicos a los que hay que dar una solución». Y es que, apuntó, «es un momento histórico y la Diputación no puede quedarse atrás. Hay que tener en cuenta que la Diputación ahora mismo no tiene deuda por lo que consideramos que es la que más capacidad tiene para dotar de esa financiación y de esa liquidez que sí necesitan los ayuntamientos». No en vano, continuó, «por parte del equipo de Gobierno se ha reconocido que con la incorporación de remanentes que se realizará una vez esté aprobado el presupuesto no es suficiente para todos los fondos europeos que tenemos que abordar y cofinanciar así como para todos los programas por lo que pensamos que esta es una herramienta financiera con sentido, controlada y el acelerador que necesita nuestra provincia».

Convenio con la Universidad

La portavoz socialista también recordó que se ha creado un nuevo Departamento de Reto Demográfico y de Fondos Europeos «que pretende que sea el pilar para gestionar esos fondos y atraer nuevas inversiones». Pese a ello «se volverá a suscribir un nuevo convenio con la Universidad que hemos denunciado en varias ocasiones que la justificación del mismo en opinión de los técnicos era dudosa y no se justificaba adecuadamente siendo los informes desfavorables, los últimos son del 4 de diciembre y en ellos se recoge que resulta prácticamente imposible imputar las acciones y los gastos a este convenio».