Diputación no descarta viviendas sociales para la residencia de Ágreda

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, confirmó este lunes que la institución no se retira de su compromiso de encontrar una solución para el edificio de la residencia Sor María de Jesús de Ágreda recordando que entre las opciones planteadas al alcalde se encuentra, incluso, reconvertir estas instalaciones en viviendas sociales debido a las necesidades en este sentido con las que cuenta la villa moncaína.

El regidor provincial salió al paso así de las declaraciones realizadas por el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, que puso encima de la mesa 1 millón de euros para financiar en torno a un 25% del presupuesto necesario para acometer las obras que supondrían reabrir el centro. Alonso lamentó que el presupuesto de la Diputación no cuente con ninguna partida en este sentido y mostró su pesar públicamente ya que el tiempo pasa y el edificio, propiedad de la institución provincial, lleva cerrado desde 2010.

Serrano mostró su malestar ya que, en su opinión, no ha dado nunca un paso a un lado en este tema confirmando el compromiso adquirido durante la pasada campaña electoral cuando habló de la voluntad del PP de buscar una solución de uso para este edificio.

Serrano destacó: «Evidentemente tendremos que sentarnos y hablarlo. Yo hablé de uso de residencia, que es lo que había sido e, incluso, he planteado al alcalde otras cuestiones como hacer viviendas sociales que parece ser que el municipio de Ágreda tiene problemas de vivienda. La Diputación está abierta a todo excepto tenerlo cerrado porque tener un edificio ahí que no tiene ningún tipo de utilidad no tiene sentido. Tenemos que sentarlo y estudiar las opciones».

Ante este escenario Serrano lamentó que Alonso no solicite una reunión. «Me extraña su proceder. Creo que lo saca de forma reicidente como espoleta de publicidad y propaganda» ya que «podía haberme comentado algo el otro día después del pleno o, incluso, tras conocer las partidas de los presupuestos».

En este punto, Serrano puso encima de la mesa una petición que realizó «hace cinco años, cuando llegué a la Diputación, a los pueblos en los que tenemos residencias», es decir, a Ágreda y a El Burgo de compensar, de alguna manera el pago del IBI en estas localidades. Sin embargo, «no me ha respondido ningún alcalde».

La Diputación está pagando de IBI de los dos centros de Ágreda 17.531,51 euros con un presupuesto para gastos que asciende a 30.000 en esta localidad ya que hay que añadir, también, agua y basuras. En El Burgo el importe del IBI asciende a 15.881,70 euros. «En su momento ofrecí a los alcaldes de los pueblos en los que tenemos residencias que si la Diputación presta servicios en estos pueblos, que estamos allí como empresa, dando trabajo y servicios, creo que de alguna forma ellos deberían ser solidarios con la institución y encontrar una fórmula que compensara el pago de un impuesto, ya sé que eximirlo es ilegal, ya que hay otros pueblos que no cuentan con estos locales de la institución y al final los grandes beneficiados son siempre los mismos y como llevamos los servicios de los pueblos pequeños a esos pueblos grandes deberían ser solidarios a través de algún tipo de contraprestación. Sería sentarnos y buscar la fórmula», concluyó Serrano.