San Leonardo aprueba un Presupuesto municipal de 2 millones

El Consistorio de la localidad de San Leonardo de Yagüe (Soria) ha aprobado de forma inicial y sin el apoyo de la oposición, con siete votos a favor y cuatro abstenciones, un presupuesto general para este año que asciende a 2.087.890 euros, una cuantía que sube con respecto al año pasado en un 10% y al que el alcalde Jesús Elvira ha calificado de «muy trabajado, con miras a no sobrepasar el techo de gasto».

Un presupuesto el de San Leonardo de Yagüe que cuenta con unas inversiones reales de 389.167 euros, que se suman a los 836.000 euros de la modificación del año pasado correspondientes a obras que se ejecutarán este año, dejando una inversión total final de 1.213.725 euros para este ejercicio.

Destaca entre los proyectos más importantes los que se harán en el asfaltado de calles con 219.911 euros, o la segunda fase de las piscinas con 114.850 euros, -dentro de los que vienen arrastrados de 2023-, y los de rehabilitación de edificios públicos o el cambio de aceras, con 89.233 y 67.000 euros respectivamente, como proyectos nuevos de este año.

Jesús Elvira destacó ayer en el pleno extraordinario su apuesta por continuar en la línea de «seguir trabajando por el municipio y mejorar accesibilidad llevando a cabo el arreglo de aceras y pavimentación en diversas calles del municipio.

También contamos con obras importantes como la rehabilitación de las piscinas, la reforma de la fachada del teatro municipal o la mejora del entorno de la residencia», explicó Elvira.

En este presupuesto para este año, el Consistorio de San Leonardo de Yagüe cuenta con un gasto de personal de 734.201 euros, «se recoge una subida del 2,5% con respecto a las retribuciones fijadas para el año 2023», señala el dossier presentado ayer en la mesa del pleno.

Bosque mágico

Entre proyectos más pequeños destacan la ampliación de los puntos de luz en el Bosque Mágico con importe de 15.171 euros, la instalación de cámaras e iluminación en el Punto Limpio por valor de 5.914 euros, la rehabilitación del almacén municipal por 3.000 euros o la adquisición de mobiliario urbano por importe de 3.000 euros, entre otras partidas.

La oposición destacó el trabajo realizado «sobre todo por las muchas explicaciones que presenta el presupuesto», pero detalló «haber tenido un margen de maniobra nulo», con respecto a haber podido incorporar ideas o cambios en el mismo.

«Sobre todo, me choca que no se haya tenido en cuenta una partida para incorporar personal en el Punto Limpio, que era algo a lo que se comprometió el alcalde y también que no se haya destinado ni un euro al castillo, ni siquiera para mantenimiento», señalaron los concejales del PSOE Mariano Mediavilla y Orlando Yagüe.

Al respecto, Jesús Elvira respondió que se espera a la subvención pedida de 1,5 millones de euros para actuar en el castillo. «Hemos creído que meter pocas cantidades no lleva a nada, el trabajo se pierde en el camino.

Por lo tanto, consideramos que es mejor esperar a esa subvención», explicó el primer edil del Ayuntamiento.

En cuanto al Punto Limpio, Elvira apuntó que «se dotará de cámaras y luz, y se está valorando poner personal, pero se estudiará si será personal del Ayuntamiento o de los que podamos contratar a partir de ahora».

Una vez concluido el pleno, Jesús Elvira recordó para El Mundo-Heraldo Diario de Soria, su conversación hace escasos días con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

Una conversación en la que se habló de la travesía, «con el objetivo de que se coloque algún tipo de señalización que rebaje la peligrosidad»; también se trató el tema de la variante, «con miras a que se retome el proyecto».

Otro de los comentarios recayó en la cuestión de cumplir la Memoria Democrática y retirar el apellido ‘De Yagüe’, a lo que el edil no quiso ayer hacer más declaraciones al respecto, «estuvimos hablando del tema sin más y no hicimos ninguna otra valoración a mayores», concluyó el alcalde.