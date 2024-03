Navalcaballo pide retomar el Cylog de Soria en su polígono

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Navalcaballo (Soria) solicita a la Junta de Castilla y León que valore la posibilidad de que la localidad vuelva a albergar el Cylog, cuyas antiguas instalaciones se encuentran el polígono en desuso tras su cierre hace más de una década. «La Junta tiene una deuda moral con Navalcaballo», explica el alcalde de la entidad local menor, Andrés Muñoz.

El regidor municipal ya trasladó el pasado mes al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, esta petición, con motivo de la visita para inaugurar la reforma de la plaza de la localidad y el responsable municipal pretende mantener contactos con el Gobierno regional para que se tenga en cuenta esta ubicación, que posee la infraestructura para que el enclave sea tenido en cuenta en la futura estrategia de logística en la Comunidad Autónoma.

«Creemos que hay posibilidad porque las naves siguen ahí y vemos que ahora lo pide la capital y también otros pueblos, parece que lo quiere todo el mundo», dijo Muñoz que defendió la ubicación de Navalcaballo porque el «proyecto nació aquí y fue ilusionante y por ello seguiremos insistiendo ante la Junta de Castilla y León».

El regidor de la pequeña localidad se ha manifestado una vez que se ha abierto una pugna política en la que algunos ayuntamientos sorianos que optan a albergar el Cylog.

Soria es la única provincia de la Comunidad que no cuenta con un enclave logístico. El Cylog en Soria fue uno de esos proyectos que nació muerto. Después de que la Junta eligiese en primer término la ubicación de Almenar, que no prosperó, el enclave logístico se ubicó en Navalcaballo, pensando en su localización próxima al futuro nudo de enlace de las autovías A-11 y A-15 que el Gobierno central no ha ejecutado en la provincia.

Este retraso de las infraestructuras viarias dio al traste con el desarrollo del Cylog que arrancó tímidamente y que en 2012 la Junta de Castilla y León dejó a la provincia fuera del Plan de Reactivación de la Red Cylog, lo que fue la puntilla para el enclave soriano.

El alcalde de Navalcaballo asegura que el retraso de las obras de la Autovía del Duero, que está proyectada a 800 metros del polígono, fue lo que truncó el Cylog y su futuro desarrollo, por lo que urge la construcción de este tramo, el nudo de conexión con la A-15 y el tramo de esta autovía hasta Tudela. De esta manera, la conexión viaria sería la adecuada.

En la actualidad, el polígono de Navalcaballo tiene salida a la A-15, a la altura de Lubia, gracias al asfaltado de un camino que acometió la Diputación y el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la institución para que la vía se incluya en la red viaria provincial.

El Cylog de Soria comenzó su andadura en Navalcaballo entre los años 2008 y 2009 y de la mano de la Unión de Empresarios Sorianos (AESO), un grupo de empresarios sorianos que se asociaron en 2007 para sacar adelante este proyecto y contaron con una ayuda de la Junta de Castilla y León de 7 millones de euros.

Entonces todavía estaba la puerta abierta a que el Cylog tuviese una segunda localización en Almenar que tampoco se desarrolló.

Unos años después, en 2012, la Junta de Castilla y León paralizó el Plan de Reactivación del Cylog de Soria y dejó Navalcaballo sin una línea de crédito de dos millones de euros para el funcionamiento del enclave.

Esta falta de financiación se sumó a los problemas que tuvo el proyecto para arrancar y finalmente el enclave logístico de la provincia no avanzó hacia adelante.

En la actualidad, el polígono de Navalcaballo alberga dos naves en desuso, propiedad de la Junta de Castilla y León, que se construyeron para ser destinadas a almacén logístico, además de las oficinas y un bar restaurante en la segunda planta.

La superficie construida total es de 8.225 metros cuadrados, con espacio similar de las dos naves, que tienen 3.585 metros una y 3.065 la otra, y el resto repartido en otras dependencias.

La reutilización de esta infraestructura es lo que Navalcaballo quiere que sea tenido en cuenta para su reapertura.