La Gerencia de Soria niega la falta del Servicio de Pediatría en Ólvega

La Delegación Territorial de Soria, ante la denuncia del grupo socialista de Ólvega afirmando la falta del Servicio de Pediatría en Ólvega, manifiesta su «total sorpresa e indignación» por las afirmaciones vertidas que califica de «absolutamente falsas» negando este escenario. Según comunica la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, el servicio de Pediatría en esta localidad «se viene prestando con absoluta normalidad por una profesional titulada durante dos días a la semana, compartiendo la mitad de jornada en Ólvega y la otra mitad en Ágreda».

La Gerencia recoge la prestación del servicio «en el mes de marzo en el que la facultativa pasó consulta en los centros reseñados los días 5, 6, 12, 15, 19, 21 y 26 del pasado mes».

En las dos semanas del mes de abril, en el centro de salud de Ólvega «hubo consulta presencial de la pediatra los días 1 (con 9 pacientes), 2 (12 pacientes), 8 (13 pacientes) y 10 (11 pacientes)». Y la próxima semana «están abiertas las agendas para los días 16 y 18 de abril».

Desde la Delegación Territorial se considera que afirmaciones como las vertidas por el grupo socialista de Ólvega, «además de faltar absolutamente a la verdad, generando una alarma social injustificada e irresponsable sobre la prestación de un servicio público y fundamental como es la sanidad, cruza una línea de falta de respeto institucional, y hacia los propios vecinos de Ólvega, que difícilmente podrá ser justificado».

En este sentido, desde el PSOE de Ólvega puntualizan que «la Gerencia ha ofrecido datos de atención a los niños pero no cuentan que únicamente se están realizando las revisiones de los menores y sus correspondientes vacunas ya que las consultas ordinarias se están derivando al médico de familia». Desde el PSOE destacan que «nuestra intención no es crear una falsa alarma sino transmitir la preocupación de los padres por este servicio en nuestra localidad».