Serrano avanza que el teniente de alcalde de Muriel de la Fuente «no va a dimitir»

El presidente de la Diputación y del PP en Soria, Benito Serrano, se refirió este lunes al suceso protagonizado hace escasos días por el teniente de alcalde de Muriel de la Fuente con un vecino de la localidad que llevó al Partido Popular «a suspenderlo de militancia de forma cautelar». Serrano aseguró haber hablado «tanto con él como con el alcalde» añadiendo que «no me voy a meter en el tema judicial». Sin embargo, y respecto a la dimisión de Miguel Román Manchado avanzó: «Es un tema de él, pero creo que no va a entregar su acta de concejal» apuntando a renglón seguido su «repulsa a cualquier tipo de violencia. No hay justificación. Creo que hay denuncias cruzadas y veremos qué dicen los juzgados».

Hay que recordar que el suceso se produjo en una calle de la población en la que se encontraron el teniente de alcalde y el vecino. Hubo un forcejeo entre los dos y el vecino, de 75 años, resultó herido, por lo que interpuso una denuncia por lesiones ante la Guardia Civil. El alcalde del municipio, Enrique del Prado, lamentó el suceso apuntando que su teniente alcalde le trasladó que «le levantó el bastón y le amenazó de muerte y que iba a sacar la escopeta y le iba a pegar un tiro, al parecer Román se volvió y entonces le lesionó».

Serrano realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este lunes informando de la aprobación, en clave ganadera, de una nueva línea de ayudas para la incorporación de caudalímetros en cisterna de purines generados en granjas ganaderas de la provincia.

Esta nueva línea de subvenciones, dotada de 40.000 euros, tiene por objetivo preservar y mejorar el entorno natural, ayudando a cumplir con las exigencias de la normativa europea asociada a la Política Agraria Común y pueden acogerse las personas físicas o jurídicas titulares de granjas o de una explotación agraria registrada en la provincia de Soria. El máximo de ayuda asciende a 2.000 euros (30% de la inversión).

Además, se ha dado el visto bueno a las bases para subvencionar la experimentación agraria que realizan las organizaciones profesionales agrarias y que está dotada con 10.000 euros. Ambas convocatorias se podrán solicitar una vez se publiquen las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

En materia de carreteras, el órgano ejecutivo ha aprobado la licitación de la obra de refuerzo del firme del tramo de la carretera provincial SO-P-1206, entre los puntos kilométricos 3+140 al 7+760, de Aldealseñor a Aldealices. La obra pertenece al Plan de 2024 y cuenta con un presupuesto de 256.860 euros.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León por el que se compromete a impulsar los objetivos de las políticas activas de empleo en Castilla y León para la contratación de trabajadores desempleados. En concreto, la Diputación se compromete a mejorar la ocupabilidad y el nivel de ocupación de la provincia de Soria y favorecer la cohesión social y territorial, apoyando a los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad y favoreciendo el empleo en el medio rural.

Además, Serrano informó de la aprobación de la modificación del convenio con el Ayuntamiento de Medinaceli donde se pone a disposición el medio propio de Tragsa para la ejecución de la obra ‘nueva pavimentación adaptada en Medinaceli Villa’. Esto supone modificaciones del convenio ya que conlleva un aumento en las calles donde se realizarán las obras, así como un incremento del presupuesto hasta los 311.544 euros.

A su vez, la Junta de Gobierno ha aprobado las resoluciones de dos expedientes de reintegro de cuantías indebidamente abonadas tras la revisión excepcional de precios.

Por un lado, se requiere a la empresa Ecoasfalt SA ha abonar 964,01 euros como adjudicataria de la obra ‘saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado y refuerzo de firme de los tramos de carretera de Cubo de la Solana y de Muriel de la Fuente’. Y la empresa Hormisoria SL debe abonar 2.315,85 euros como adjudicataria de la obra ‘cuñas de ensanche en Castejón del Campo’.

Para concluir, la Diputación dio cuenta de la clasificación de las ofertas para la venta de la chatarra procedente de señales de tráfico de circulación fuera de uso y de chapajo procedente de edificios y vehículos no utilizables. Se han presentado dos empresas y se requiere a la empresa Recuperaciones De Miguel SL al ser el licitador cuya oferta es la más ventajosa, para que, dentro de diez días hábiles, presente los documentos para llevar a cabo la contratación.