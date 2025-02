Feria de la Trufa de Abejar: El sector se consolida como motor “para fijar población y como generador de riqueza”

Publicado por Raquel Fernández Soria Creado: Actualizado:

La localidad de Abejar inauguró este sábado la edición número veintidós de su Feria de la Trufa, un encuentro que se ha consolidado tras el paso de los años con más de 6.000 visitantes en su última edición y que ya supone todo un referente nacional e internacional del considerado como el diamante negro, la Tuber melanosporum.

Una feria que comenzó como iniciativa municipal en 2003 al encontrarse en esta localidad la finca trufera más grande del mundo, con más de 600 hectáreas, lo que impulsó que desde la localidad se comenzara a poner este producto en valor, consiguiendo dos décadas después que a esta cita acudan participantes de hasta cuatro continentes con 40 expositores, ponentes y numerosos cocineros de prestigio.

Encargada de inaugurar esta cita, la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, María González, que recalcó “el orgullo que debemos sentir por cómo se trabaja el cultivo de la trufa en Soria y en Castilla y León. Contamos con más de 3.000 hectáreas dedicadas a la trufa en toda Castilla y León, de las que 2.000 están en la provincia de Soria con 6.000 kilos recogidos, el 60% del total”.

Subrayó además el importante motor que supone la trufa “para fijar población y también como generador de riqueza, con la creación de empleos. Por eso, desde la Junta, a través de la Consejería del Medio Ambiente, se viene apoyando este cultivo desde diferentes líneas, como por ejemplo, las ayudas que se han dado han propiciado que desde 2016 se hayan incorporado más de 550 hectáreas al cultivo de trufa”.

La posible futura marca de garantía de la trufa fue otro de los temas que la Consejera trató, asegurando ser desde la Junta unos “firmes defensores” de las marcas de garantía. “Tenemos más de 70 marcas de garantía, más que otras comunidades autónomas e incluso que otros países de la Unión Europea. Trabajamos apostando por las marcas de garantía, porque eso lo que certifica al consumidor es que compra un producto de calidad. Así que si los productores quieren la marca de garantía, pueden tener por seguro que la Junta les va a ayudar”.

Por su parte, la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, remarcó que la Feria de la Trufa de Abejar es “un claro ejemplo de que los pueblos pequeños también tienen iniciativas y perspectiva de futuro. Se han conseguido muchos de los objetivos que se marcaron en los comienzos de esta feria, pero sobre todo, se ha conseguido que Abejar, un pueblo de 300 habitantes, sea un emblema de la trufa negra y un centro neurálgico de este sector cada día más en auge”.

También el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, habló de la importancia de la trufa de Soria, “que ha conseguido ser un referente no sólo a nivel nacional, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. Esta feria no es sólo un escaparate de nuestro gran producto, la trufa negra, sino también un reflejo del esfuerzo de quienes trabajan la tierra y apuestan por elevar el potencial de esta provincia”.

La Feria de Abejar forma parte de una estrategia más amplia de promoción turística y gastronómica de Soria. “Desde la Diputación seguimos apostando por este evento y por iniciativas como ‘Cocinando con Trufa’, la Ruta Dorada de la Trufa o las Jornadas Soria y Trufa, que posicionan a nuestra provincia como un referente en el sector”, afirmó Serrano.

La Feria de Abejar contó durante la tarde de ayer con una programación variada, entre lo que destacó el Concurso de la Trufa más grande y el XXII Concurso Gastronómico Nacional de Trufa. Distintas ponencias, talleres, show cooking y visitas guiadas a una finca trufera completan la jornada de este sábado. Para este domingo, el recinto ferial abre sus puertas desde las 10.00 horas hasta las 14.30 horas, cuando tenga lugar la clausura.

A las 10.30 horas tendrá lugar la ponencia sobre adiestramiento canino ‘Construcción del perro trufero’ por Alfonso Rivero, de Adiestramiento Semper Fidelis, en el centro cultural del Ayuntamiento de Abejar. A las 11.00 horas, demostración de maquinaria para el cultivo de la trufa por Miguel Ángel Zugasti de Todo Truficultura y por Nicolás Fromet de Maquinaria Fromet, en la finca trufera ‘El Barranco’.

A las 12.00 horas comenzará otro de los momentos importantes de la feria: el Concurso de Caza de trufa con perros que cumple su edición número 12. El vermú trufero, el menú con trufa elaborado por Grumer Catering y la entrega de premios del Concurso de Caza de trufa con perros, completarán la mañana.

“Vuestro trabajo incansable ha sido clave en el desarrollo de esta feria”

Uno de los momentos más esperados del evento, presentado por Ángeles Cortina, del del Programa de RTVE ‘Aquí la Tierra’, ha sido la entrega del Premio Trufa de Oro 2025, que en esta edición ha reconocido el trabajo de la Fundación Centro de Servicios y promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), por su apoyo al desarrollo de la feria y por su contribución a la creación de la primera lonja de trufa negra de Castilla y León.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano quiso felicitar a Cesefor por este reconocimiento, “por vuestro trabajo incansable que ha sido clave en el desarrollo de esta feria desde sus inicios, además de convertir a Abejar en el epicentro de la trufa con la puesta en marcha de la primera lonja trufera con un éxito incuestionable. Más de 140 kilos vendidos el año pasado y más de 340 en lo que va de temporada este año. Con lo cual, habla de lo bien que está saliendo esta apuesta en la creación de la lonja de Abejar con la que se está consiguiendo profesionalizar y fortalecer este mercado”.

El director de Cesefor, Pablo Sabín, confesó estar orgulloso por “trabajar para tu tierra y ver que las cosas salen hacia delante. Todo esto es posible por apoyos como el de la Diputación, el de Junta de Castilla y León o el del Ministerio de Agricultura”, señaló, apuntando que desde Cesefor “tratamos de ayudar a las cadenas de valor, a resolver los problemas reales que tiene los propietarios forestales, los gestores y la industria. Soria es un lugar con gente excepcional y desde un lugar excepcional podemos hacer cosas excepcionales”, señaló.

Cesefor cuenta con una plantilla de 150 trabajadores, “somos una maravillosa anomalía y una demostración de que Soria tiene mucho que decir en el futuro. Sigamos trabajando con esa pasión por el desarrollo de nuestros recursos y tendremos un futuro muy prometedor”, concluyó Sabín.