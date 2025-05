Más de 72 horas en la fiesta 'rave' de Soria: música hard, denuncias por drogas y armas y los últimos en dejar el monte en imágenes

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La fiesta rave que ha tenido lugar en los últimos días en Soria se despide, pero a primera hora de la tarde de este lunes 5 de mayo aún no lo ha hecho del todo, después de 72 horas de presencia en la zona. Sobre las 14 horas, más de medio centenar de vehículos y unas diez tiendas de campaña permanecen en el lugar elegido, un monte en el término municipal de Almaluez, desde la mañana del viernes, cuando comenzó a celebrarse esta fiesta ilegal que ha congregado a medio millar de personas.

Un fuerte dispositivo policial ha custodiado el lugar con bastante discreción y sin ánimo de atajar el asunto tras un primer desmantelamiento y recolocación de los jóvenes, que después de un primer aviso en la madrugada del viernes optaron por reubicarse en un paraje próximo en Aguaviva de la Vega.

Escenarios, megáfonos, vehículos, tiendas de campaña, perros... La música se oía a bastante distancia, pero no en los pueblos cercanos, que han seguido con expectación la fiesta, de la que se enteraron por la presencia de la Guardia Civil y por los medios de comunicación. Según la Subdelegación, los altavoces se apagaron sobre las 22 horas del domingo, y desde entonces ha estado saliendo gente.

Carrascas y espinos han rodeado esta fiesta rave, así como aerogeneradores y patrullas de agentes en los caminos de acceso, que este lunes permanecían al pie del cañón hasta que la zona no quedara totalmente despejada. Y viceversa. Los últimos participantes en la rave resistían en el lugar, en previsible espera de que los agentes se marcharan. Aparentemente y a falta de la marcha total, el lugar no daba muestras visibles de suciedad. La rave se ha saldado con más de medio centenar de denuncias, la mayoría por drogas y armas, identificados y coches bloqueados a los que durante estos días no se les ha permitido subir al lugar.